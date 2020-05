Rompe en llanto alcaldesa de Acapulco por víctimas de COVID-19

Acapulco, Gro.- La alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo rompió en llanto este sábado, en un evento con pescadores, por la muerte de trabajadores y familiares de empleados municipales, conmovedor momento donde reveló que uno de sus sobrinos resultó infectado de COVID-19.



El suceso ocurrió este medio día en el poblado San Pedro las Playas, donde la alcaldesa encabezó la presentación del Programa de Trabajo Comunitario para Cooperativas Pesqueras 2020, en beneficio de 5 mil familias.



Evidentemente conmovida ante la estresante gestión de la pandemia, Román Ocampo reiteró la importancia de que todos participen en estos días, que son los más difíciles por el aumento exponencial de contagios, no saliendo a la calle para cuidar la salud y no poner en riesgo la vida.



’Anoche reflexionaba: qué pasa con mi gente, qué pasa con mi pueblo, porqué los mercados estaban a reventar y no entienden que no hay hospitales’, manifestó Adela Román en su mensaje al romper en llanto y reiterar que estamos viviendo una de la pandemias más graves en toda la historia y necesitamos tener conciencia.



Reiteró el llamado para que la gente evite salir de sus hogares a menos que sea para atender asuntos impostergables, a su vez lamentó que haya personas irresponsables que creen que el virus no existe y se la pasan en bares, fiestas, peleas de gallos, celebraciones patronales y bebiendo alcohol en la vía pública.



Hasta el momento suman 39 defunciones registradas por COVID-19 de manera oficial en Acapulco, y más de 570 casos confirmados de personas enfermas por el nuevo Coronavirus.