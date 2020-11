Rompe esquemas en patrocinios equipo femenil Angel City de EU: experta

+Dicho convenio derrumba la falacia en el futbol de mujeres es necesario primero dar resultados, sostiene Claudia Pedraza



+Acuerdos como ese se deben conseguir desde el ámbito administrativo, aclara la doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM



+Equipo creado con inversión de ex jugadoras como Mia Hamm, la tenista Serena Williams y la actriz Natalie Portman



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Cuando faltan dos años para su debut, en un hecho insólito, el club estadunidense Angel City rompió con los esquemas tradicionales de sponsor del balompié mundial. Y exhibió como falsa la idea de que los torneos de mujeres no son rentables, luego que firmó un patrocinio con la poderosa cervecera internacional Heineken, aseguró Claudia Pedraza, especialista en temas de género y deporte por la UNAM



El equipo del país de las barras y las estrellas, que debutará en 2022 en la Liga Nacional de Futbol Femenino (NWSL, por sus siglas en inglés), fue creado a mediados de este año con la inversión de ex jugadoras como Mia Hamm, la tenista Serena Williams y la actriz Natalie Portman.



’Este convenio derrumba la falacia en el futbol femenil de que es necesario primero dar resultados para obtener patrocinadores’, argumento Pedraza, doctora en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México.



Sino que estos acuerdos, subrayó, ’se deben conseguir desde el ámbito administrativo y no sólo con las actuaciones en la cancha, como han señalado los clubes mexicanos.’



Además, no es cualquier patrocinador.



’Si bien hay un mercado de artículos para la vida cotidiana de las mujeres que podrían sumarse a los clubes femeninos, en este caso se trata de un producto tradicional asociada al futbol y a los deportes como son las cervezas’, reconoció.



Ahora, Angeles City, sorprendió al anunciar esta semana un convenio de patrocinio con la cervecera holandesa. Incluso 10 por ciento de ese fondo será destinado a la comunidad LGBT de Los Ángeles, California.



Este patrocinio, agregó, ’también permite ver que en el club han empezado un plan muy elaborado para garantizar una comunidad de seguidores y tener un posicionamiento de marca.’



Al generar tanta expectativa, subrayó Pedraza, ’hay una posibilidad muy fuerte de conseguir más respaldos económicos porque los patrocinadores apostarán por los aficionados consolidados.’



La clave para el desarrollo de las inversiones en el futbol femenil, elogió, ’es la voluntad política de quienes lo gestionan. Pero si siguen con fórmulas tradicionales y sesgos de estereotipos difícilmente podrán generar este tipo de patrocinios.’



Detalló:



’En el caso de Angel City, sus dirigentes son mujeres y pretende rescatar la experiencia de personajes femeninos en la gestión de recursos. Además, la nueva ruta de trabajo trazada por este equipo puede servir como ejemplo en torneos como la Liga Mx.’



Y comparó con lo que sucede en el balompié local que es relegado.



’Después de tres años con la Liga Mx Femenil, la Federación Mexicana de Futbol ya debería impulsar estrategias para que todos los equipos del certamen tengan un piso mínimo de garantías y patrocinios. Seguro ha habido intentos, pero no han sido suficientes’, afirmó.



No obstante, señaló que la falta de estrategias para apoyar a las ligas femeniles a conseguir patrocinios ’es un problema estructural’ en el mundo, luego que la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro) reportó en 2019 que sólo 34 por ciento de los clubes suelen tener a las mismas marcas como respaldos económicos en las playeras del equipo varonil y femenil.



Censuró que existe un desconocimiento de los directivos de cómo podría ser el negocio en el futbol de mujeres, ’pues hasta ahora sólo han sabido llevar el balompié de varones con mecanismos de mucho control, como el pacto de caballeros en México –violatorio de la ley laboral–, mientras las jugadoras sí suelen pelear en colectivo.’



Historia de éxito, impensable en el futbol mexicano.