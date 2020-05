Rompen pacto de cuarentena en al menos 20 municipios de Hidalgo

El panorama en Hidalgo, que apenas comenzaba a mejorar, se vuelve a poner negro. Pese a que la entidad es la que se encontraba en mayor riesgo de todo el país por afectaciones en lo que resta de la pandemia por COVID-19, al menos en una veintena de municipios hidalguenses, pobladores y/o comerciantes se han declarado en rebeldía para continuar con las medidas de cuarentena; en estas demarcaciones habita más del 50% de la población hidalguense.



La dificultad del 82% de los ocupados en Hidalgo para desenvolver sus actividades económicas desde su hogar (Inegi), haciéndola la más vulnerable en materia económica e incluso de Salud (México ¿Cómo vamos?); la renuencia de otro sector que aún pudiendo aislarse, se opone a las medidas gracias a la difusión de Fake News; la mortalidad de la enfermedad (SSA) que ya ubica a Hidalgo en los primeros diez lugares, a veinte días de llegar al pico máximo de contagios -crece con el momento epidémico-; ser la segunda entidad con mayor número de adultos diabéticos (SSA), entre otros indicadores -como ser el cuarto lugar nacional en letalidad-, se suma ahora que en al menos 20 municipios, que concentran más de la mitad de la población hidalguense, hay rebeldía por parte de comerciantes y/o pobladores para seguir las medidas de contingencia sanitaria.

(Para determinar el lugar de riesgo, se evalúa el Semáforo de Alerta de la SSA, el momento epidémico de la enfermedad así como la Tasa de mortalidad registrada).



Desafortunadamente, los dos peldaños que se habían avanzado en estas últimas dos semanas, podrían ser insuficientes luego de la rebeldía de los pobladores que ya no resisten la cuarentena.



Incluso el Informe de movilidad federal destacó que en Hidalgo los usuarios de redes sociales si bien no habían alcanzado la meta de disminución de la movilidad del 65 por ciento, al corte de este 26 de mayo, había sido la entidad que más avanzó, con una reducción del 2%.



Los alcaldes que “adelantaron” medidas… y agravaron el problema



Muy caro les va a salir a los alcaldes de distintas demarcaciones de la entidad que por querer ganar reflectores en un afán de protagonismo y/o con la legítima intención de querer ayudar -desde la ignorancia-, quisieron adelantar las medidas implementadas por la federación y consiguieron dos resultados: el primero, que su acción no contribuyó a la disminución de la propagación, siendo un esfuerzo inútil y el segundo, que provocaron un hartazgo anticipado a las medidas de restricción social que generará resultados contraproducentes precisamente cuando la pandemia se encuentra en su etapa más alta de crecimiento.



Los primeros en anunciar un “adelanto” de medidas fueron los alcaldes de Pachuca, Tula, Tlaxcoapan, Mixquiahuala y Mineral de la Reforma, implementándolas desde una semana antes de que comenzara la medida de permanecer en las viviendas.



Lo anterior sin embargo, lo hicieron sin la anuencia del Consejo General de Salud y sin respaldarse en la opinión de expertos, es decir, desde la comodidad de su ignorancia y bajo su propia iniciativa, sin medir las consecuencias de sus actos.



Ahora enfrentarán las consecuencias:



Los comerciantes del Centro Histórico de Pachuca anunciaron que reiniciarán sus actividades el próximo 1 de junio.



En Tula, el día de ayer, un centenar de comerciantes se manifestaron para mostrar su inconformidad con las medidas de contingencia sanitaria y también anunciaron que reanudarán sus actividades el 1 de junio.



También el día de ayer, locatarios de Mixquiahuala impidieron que personal de la Secretaría del Trabajo notificara a los negocios sobre el aviso del cierre de negocios no esenciales, pues continuarán operando. Ya el pasado 14 de mayo el director de Reglamentos y espectáculos del municipio había manifestado que fueron recibidos con insultos y rechiflas para entregar los oficios correspondientes, no pudiendo culminar su trabajo.



Coincidentemente, comerciantes de Mineral de la Reforma se manifestaron para dejar en claro su rebeldía para continuar con las medidas un mes más, por lo que también reanudarían en junio, como reportó El Universal.



El pasado 11 de mayo, comerciantes de Tlaxcoapan manifestaron su inconformidad respecto al cierre de negocios cuyas actividades no fueran esenciales. En desacato, manifestaron que seguirán abriendo, como hasta ahora, mediante horarios especiales independientemente de su giro y tomando medidas higiénicas.



Así, aunque las autoridades estatales han informado que el pico de contagios llegaría entre el 15 20 de junio, estando en plena fase de crecimiento exponencial, para esa fecha los comerciantes ya llevarán entre dos y tres semanas de operar gracias a que “se adelantaron” medidas.



Como mostró la experiencia, al inicio de la cuarentena en el país, Hidalgo vivía un momento epidémico distinto al de la mayoría de las entidades, pues iba retrasada un mes; pese a tomar la medida recomendada por el gobierno federal, no hubo gran diferencia en la detención de la propagación -que equivalió a iniciarla un mes antes-; aún con esto, los alcaldes de extracción panista de entre los mencionados siguen empecinados en que actuaron responsablemente cuando la evidencia dice lo contrario e incluso, empeoraron la situación.



Los otros municipios que tampoco soportan la cuarentena



Hay otros municipios en la entidad sin embargo, que a lo largo de la cuarentena han vivido diversos episodios de desobediencia, destacando que incluso si se quisieran tomar mayores medidas coercitivas y restrictivas, los 21 policías por cada 10 mil habitantes que tiene la entidad son insuficientes para “obligar” a la población a acatar las medidas de contingencia, condición por la cual se requiere del diálogo y, sobre todo, de la participación activa de los alcaldes en la concientización de los daños que todavía puede provocar el COVID.



El día de ayer hubo manifestaciones y saqueos por parte de habitantes de Huejutla que se oponen a las medidas que se han tomado para combatir las pandemias, quienes también bloquearon carreteras. Anteriormente se habían manifestado por el cierre de negocios y cerraron de forma simbólica las tiendas Coppel y Elektra que seguían operando como sin nada en todas sus áreas de venta.



También el pasado 10 de mayo en Huautla fueron realizados los tradicionales tianguis, pero sin ninguna medida sanitaria de por medio, toda vez que los pobladores, azuzados por una unión de comerciantes de la huasteca que les dice que “el COVID-19 es un invento”, manifestaron su rebeldía incluso abarrotando el mercado como pocas veces.



A principios de mayo pobladores de la comunidad de Ohuatipa en Xochiatipan acusaron al alcalde de “inventar” enfermos por COVID, a quien le retuvieron y le cobraron una multa de 50 mil pesos. En rebeldía, también atiborraron su tianguis y desde entonces operan con normalidad, dada la falta de credibilidad del alcalde.



En Tezontepec de Aldama los pobladores velaron a uno e sus difuntos fallecido por COVID como si se tratase de cualquier muerte, siguiendo sus usos y costumbres sin que autoridad alguna pusiera un freno al foco de infección. Desde ese episodio, cualquier medida sanitaria se implementa de forma relajada.



En Ixmiquilpan se han vivido episodios de agresiones a personal médico, no se acata el Hoy no circula e incluso se celebran con normalidad sus tianguis. El ejemplo lo reciben por grupos ligados al alcalde que continúan con sus manifestaciones como de costumbre para pedir dádivas a diversas autoridades de gobierno.



Episodios similares a los anteriormente descritos se han replicado en Yahualica, Tepehuacán, Atlapexco, Calnali, San Felipe Orizatlán y Huazalingo.



Desde finales de abril comerciantes establecidos en Tepeji del Río se manifestaron frente a la alcaldía debido a que se les impidió abrir sus negocios como parte de las medidas por la pandemia COVID-19, habiendo quienes también operan en rebeldía, pues acusan que no pueden dejar de operar sin que reciban apoyos para sus gastos.



El pasado 20 de mayo, al menos un millar de pobladores de Zacualtipán se manifestaron para exigir agua en sus distintas comunidades. La mayoría de los pobladores no llevaba cubrebocas y tampoco respetaron la sana distancia.



Para el cierre de la primera semana de mayo, solamente el 20% de los comerciantes que laboran en actividades no esenciales habían cerrado sus cortinas en Apan. La presidente no tiene cara para pedirles atender las medidas cuando ha sido ventilada en redes sociales que sus familiares realizan fiestones, incumpliendo el distanciamiento social.



En Tulancingo no se ha podido limitar la actividad mercantil por ninguna vía ni se respetan las normas sanitarias. El secretario municipal aceptó que existe escepticismo sobre seguir las recomendaciones e incluso señaló que los comerciantes se negaron a sanitizar la Central de Abasto, quedándose las autoridades con los brazos cruzados.



En Tizayuca también encuentran renuencia de los comerciantes para obedecer la recomendación, toda vez que en dicha demarcación aseguran que las norman no se aplican bajo piso parejo, toda vez que las grandes cadenas han sido beneficiadas y es por ellos que aunque han puesto sellos de clausura, los vuelven a quitar para seguir operando.



Solamente del veintenar de municipios aquí narrados -existen más-, cuyos comerciantes y/o pobladores se encuentran en rebeldía para seguir las recomendaciones sanitarias, habita más de la mitad de la población hidalguense en sus diversas demarcaciones.