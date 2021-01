Romper los contagios de Covid 19 en los domicilios, un reto

*Tener un kid anticovid en la familia, puede salvar vidas

*Las acciones de Toño Gaspar



Hay que insistir, la pandemia de Covid-19 nos ha mostrado cual vulnerables somos y cual radical puede ser el cambio de la situación personal y/o familiar, de un día a otro, que puede terminar en la muerte.

En esta circunstancia de crisis de salud pública queda de manifiesto que no hay institución de servicios médicos a la altura de las necesidades de atención de la población.

Además, la salud es considerada una de las mejores mercancías y que cada vez se hace más cara en la medida que avanza la pandemia hasta instalarse cerca o dentro de la casa de cada persona.

Hoy como nunca constatamos que el covid 19 no respeta edad, género ni posición económica, pero también queda claro que aquellos que tienen recursos económicos están en mejor posición de salir airosos de este trance.

Aunque depende de la circunstancia de cada enfermo, de su sistema inmune, de la prontitud para buscar atención, del médico que le toque atenderlo, y de los medicamentos que le recete, salir airoso de este trance o morir en el intento.

Esperemos que algún día se sepa cuántas personas fallecieron en su casa, sin ninguna posibilidad de ingresar a un hospital público y menos a un privado, sin medicamentos adecuados ni oxígeno, cada vez más caro.

Dicen los que saben que las estadísticas sirven para dos cosas, y una de ellas es para mentir.

En México se dice que ya son 155 mil 145 las personas fallecidas y que un millón 825 mil 519 están contagiados, aunque según investigadores ese número puede ser el doble. Esperemos que algún día se publique el número de enfermos que fallecieron en su casa y no son parte de esa estadística.

Es cierto que la salud pública deja mucho que desear, pero también es cierto que la población –o una parte de ella– tiene conducta irracional, con impulsos que tientan a la muerte, y muchos la están encontrando de la peor manera.

Es más fácil sucumbir a la búsqueda de placer que a la mesura, al equilibrio y a la racionalidad, tan deseada en este momento.

Y no solo es el caso de los jóvenes, pues personas de diferentes edades transitan por esta ruta del valemadrismo que puede terminar en el hospital o con sus familiares haciendo largas filas para conseguir algo de oxígeno para sobrevivir unos día más.

Esto representa un reto para las autoridades, obligadas a frenar el número de contagios, por lo que sus medidas deben ser más fuertes, cuando un porcentaje de la población realizan acciones violatorias de estas medidas.

En este momento es necesario que la gente tome conciencia de la necesidad de romper los contagios en los domicilios, siendo necesario que eviten las visitas a familiares y amigos, y tener especial cuidado cuando se sale constantemente a realizar sus actividades.

Otra sugerencia que sería útil para la población es tener un plan de acción en caso de tener síntomas de Covid, y tener en su domicilio su kid anticovid, con la asesoría de su médico de confianza, para atenderse de inmediato, porque está claro que quienes más empeoran son aquellos que tardan en recibir atención médica.

LOS MERCADOS Y EL TRANSPORTE PÚBLICO son espacios donde no se han cumplido a cabalidad las medidas preventivas, por lo que en Chilpancingo el presidente municipal está desplegando las medidas correspondientes al Semáforo Rojo, metiendo mayor control a los vendedores y los choferes del transporte público.

Antonio Gaspar Beltrán el día de ayer martes anunció que habrá sanciones y amonestaciones a los conductores y pasajeros del transporte público que no utilicen cubrebocas.

El primer edil dijo que se vigilarán que los supermercados, centros comerciales, tianguis, bazares y mercados sobre ruedas cumplan con las medidas sanitarias, permitiendo sólo el 50 por ciento de su aforo, la entrada a una persona por familia, evitando el acceso a niños y adultos mayores.

Otra acción de gran relevancia es el operativo que el presidente municipal está realizando de entregar agua de manera gratuita a las familias de la capital.

Y habrá que mencionar que este programa no es nuevo, pues cada año lo implementa para atender esas zonas de la capital que sufren escasez de este líquido, acción muy valorada por quienes son atendidos por los encargados de esta campaña de pipas gratuitas.