PALACIO

Por Mario Díaz



Rosa Icela y el ’talón de Aquiles’



-Más de lo mismo en materia de seguridad

-No basta la honestidad y lealtad a AMLO

-Con Rosa y Alfonso avanzan Claudia y Ebrard



SIN el menor ánimo pesimista ni postura agorera del desastre, no resulta aventurado predecir que la estrategia en materia de seguridad pública de la Cuarta Transformación será más de lo mismo, una vez que se concretado el relevo de titular en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



En efecto, salvo la cercanía y confianza de ambos con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no se vaticina ningún cambio relevante con la llegada de ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ en sustitución de ALFONSO DURAZO MONTAÑO.



Y es que, desafortunadamente, dado el pronunciado avance del crimen organizado hacia el interior de las dependencias del Estado Mexicano que tienen que ver con la seguridad pública, no parece tener solución el problema considerado como ’talón de Aquiles’ en el gobierno lopezobradorista.



Obviamente, se debe otorgar el beneficio de la duda para la nueva encargada de velar por la seguridad de los mexicanos, quien en su momento tuvo a su cargo la coordinación del gabinete de seguridad en el ex Distrito Federal.



Mientras DURAZO MONTAÑO deja la SSPC para buscar la candidatura de Morena al gobierno del estado de Sonora, RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ sale de la coordinación de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) para asumir su nuevo encargo en el gobierno de la 4T.



La estadística oficial en homicidios dolosos no avala el trabajo del seguro candidato morenista, como tampoco se colgó ninguna medalla por logros obtenidos en el combate a los grupos criminales que tienen asolado gran parte del territorio nacional.



La triste realidad para México y los mexicanos es que no basta que el titular en turno en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sea una persona honesta y leal al huésped del Palacio Nacional. Es de vital importancia que además de lo antes señalado, el titular conozca al dedillo la geografía delincuencial sin circunscribirse a una región o entidad. Además del ABC básico, debe tener conocimientos suficientes en la materia que le permitan desarrollar una eficiente estrategia anti-crimen.



Por cierto, algo observó el jefe del Ejecutivo Federal en la ’sugerencia’ de DURAZO MONTAÑO para que aceptara al subsecretario de Seguridad, RICARDO MEJÍA BERDEJA, como su sustituto. AMLO, en decisión que causó extrañeza a propios y extraños, se decidió en favor de la coordinadora de Puertos y Marina Mercante, aunque, eso sí, nombró como encargado de despacho a MEJÍA hasta en tanto la nueva titular de la SSPC se restablezca de la enfermedad Covid-19.



Al menos en un primer plano, se antoja difícil por no decir imposible, que quien sustituye a ALFONSO DURAZO sea capaz de enfrentar y desactivar al poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación o al Cártel de Sinaloa, las dos grandes organizaciones delictivas con presencia e impunidad en la mayor parte de las entidades federativas.



Por otra parte, con perspectiva política, la designación de ROSA ICELA RODRÍGUEZ como nueva secretaria de Seguridad podría representar un avance en eventual proyecto presidencial de CLAUDIA SHEIBAUM, gobernadora de la ciudad de México.



Lectura similar se interpretaría en favor de, canciller MARCELO EBRARD con la llegada de MARIO DELGADO CARRILLO a la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Sobran quienes lo ven como un punto a su favor en su proyecto de continuar con la Cuarta Transformación.

Cierto, cierto, muy cierto, falta mucho, pero……



DESDE EL BALCÓN:

I.-Bien sea porque llegaron para servirse y no para servir, la realidad es que ciertos funcionarios de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros (JAyD) están aprovechando sus cargos para abultar sus carteras. LEONEL BARRIENTOS, gerente Comercial y un joven funcionario de reciente ingreso, se disputan los usuarios que acuden a la paramunicipal en busca de un convenio que les permita pagar adeudos.



Un ciudadano que prefiere el anonimato dijo que adeudaba poco más de 30 mil pesos por servicio de agua potable y alcantarillado, pero que BARRIENTOS le pidió 10 mil pesos de los cuales solo mil ingresaron a la caja receptora.



Pero la rapiña no solo se da al interior de esa dependencia bajo la tutela del ingeniero GUILLERMO LASH DE LA FUENTE; también en campo se llevan a cabo acciones asociadas con la corrupción. JOSÉ RODOLFO LARRAZOLO, quien supliera a MARIO CAVAZOS, aprovecha el cargo e información para agenciarse recursos económicos ajenos a su salario como Director de área. A través de personal a sus órdenes identifica y localiza cuentas de servicio doméstico que, por su uso, están catalogadas como industrial. Luego del amague jurídico y sanciones administrativas, el usuario acepta pagar una ’cuota mensual’ al funcionario a cambio de que le mantenga su cuenta como ’servicio doméstico’ con una tarifa bastante preferencial.

¿Cómo la ve?

II.-Con resultados hasta hoy en la madrugada, los candidatos DONALD TRUMP y JOE BIDEN se disputaban 87 votos electorales en cinco estados de la Unión Americana: Carolina del Norte, Wisconsin, Georgia, Pensilvania y Michigan. Hasta ese momento el republicano aseguraba 213 votos electorales, mientras que el demócrata alcanzaba 238 votos colegiados, contabilizándose 451 votos de los 538 distribuidos en los 50 estados que integran el poderoso país del norte.



En consecuencia, la moneda sigue en el aire y en compás de espera un apreciado brindis con una a la una.



Y hasta la próxima.

[email protected]