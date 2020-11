Rosa Isela Rodríguez propuesta como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 30, OCTUBRE, 2020, 12:38 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso esta mañana en su conferencia de prensa en Palacio Nacional a Rosa Icela Rodríguez, ex secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en sustitución de Alfonso Durazo, quien dejará el cargo.



El Mandatario anunció que Alfonso Durazo ya presentó su renuncia; sin embargo, aclaró que la ex funcionaria capitalina aún no ha aceptado ser titular de la dependencia, pues recordó que enfermó de covid-19 hace un mes y continúa en recuperación.



"Tengo que elegir a un secretario de Seguridad y de una vez, porque ni ella lo sabe, va a ser una mujer, va a ser si lo acepta, porque incluso esté en recuperación porque fue afectada por el covid, va a ser Rosa Icela Rodríguez. Todavía no sabemos si vaya a aceptar, se está enterando", dijo.



El Presidente reconoció el trabajo de Alfonso Durazo como coordinador del Gabinete de Seguridad y destacó que analiza el difundir la reunión de hoy.



El jefe del Ejecutivo, dijo "hoy temprano se despidió de nosotros Alfonso Durazo, ya se va. Le hicimos un reconocimiento como coordinador del Gabinete de Seguridad, ayudó mucho como coordinador de Gabinete de Seguridad.





"Hoy van a conocer porque se graban, estoy decidiendo que se difunda la reunión de la mañana hoy, es especial porque presentó su renuncia, ya se va y hasta mañana va a estar con nosotros", comentó.



El 21 de octubre, Alfonso Durazo anunció que iba a dejar el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para contender en las elecciones del 2021 en busca de la gubernatura del estado de Sonora.



El Ejecutivo federal adelantó parte de los cargos que ha ocupado la propuesta titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ocupó el cargo de secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y actualmente es coordinadora general de Puertos y Marina Mercante, cargo al cual también fue propuesta por este gobierno federal.



También, reconoció el trabajo de la funcionaria a lo largo de los años y recordó que trabajó con él en la Jefatura de Gobierno en el área de seguridad, fue secretaria de Gobierno con Claudia Sheinbaum, secretaria de Desarrollo Social y ya en la presidencia se integró para hacer un diagnóstico en la dirección de puertos.



El Presidente señaló que "Rosa Icela Rodríguez desde su punto de vista es una mujer que viene desde abajo, es originaria de la huasteca potosina, de una familia humilde, que estudió, es periodista de profesión", agregó.



Rosa Icela Rodríguez Velázquez llegó al gobierno federal cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador la nombró en julio de 2020 como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante, pero su primer trabajo fue hacer cartas de amor y negocios. Hoy, el mandatario la propuso como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ante la salida de Alfonso Durazo de la dependencia.





Es licenciada en Periodismo por la escuela Carlos Septién García, de donde egresó para después colaborar en La Jornada, El Universal y Televisa Radio. Dejó de ejercer cuando inició su partición como coordinadora del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia con Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Años más tarde, llegó a la Secretaría de Gobierno, pero con Claudia Sheinbaum al frente de la capital del país.





Fue coordinadora general de Comunicación Social en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal I Legislatura de 1997 a 2000 y también se desempeñó como:



Directora general de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana en la Secretaría de Gobierno (2000-2006).

Coordinadora general del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública en la Jefatura de Gobierno (2006-2009).

Titular del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (2009-2012).

Secretaria de Desarrollo Social (2012-2015).

Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (2015-2018).





Rosa Icela Rodríguez es originaria de Xilitla, San Luis Potosí, y durante una entrevista comentó que su materia favorita siempre fueron las matemáticas y que, además, colecciona antigüedades.



Ante la pandemia de covid-19, en septiembre de este año la funcionaria dio a conocer que se contagió del nuevo coronavirus, por lo que se mantuvo en aislamiento y trabajando desde casa.





Recibió la Medalla Omecíhuatl por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y la presea Tepantlato al Mérito en Desarrollo Social del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM.





Además, es coautora del libro Necesidades de Cuidado de las Personas Mayores en la Ciudad de México.





Diagnóstico y Lineamientos de Política, y coeditora de Autonomía y dignidad en la vejez: Teoría y práctica en políticas de derechos de las personas mayores. Así como colaboradora de Los derechos de las personas mayores en el siglo XXI: situación, experiencias y desafíos.





A LOS GOBERNADORES DE LA ALIANZA FEDERALISTA: ´NO HAY MAS FONDOS´



El Presidente dijo a los gobernadores de la Alianza Federalista que aunque protesten "no hay" más fondos y reiteró que la repartición de participaciones federales no se basa en caprichos del Presidente sino en una fórmula que está en la ley.



El Ejecutivo federal, recordó que para que las entidades reciban más recursos se requiere una reforma legal, pues la entrega de fondos está establecida por ley.



’Aunque protesten y nos cuestionen, como decía el finado Héctor Suárez: ‘no hay, no hay’.





Estaban acostumbrados a que presionaban para tener trato especial, había partidas de moches, quedaron muy mal acostumbrados algunos’ sostuvo.



Reiteró que las participaciones no se dan ’por capricho del Presidente’, pues existe una fórmula, estipulada en la última reforma de la Ley de Coordinación Fiscal para el reparto de los fondos. Aclaró que, aunque no se aumentará la entrega de recursos, la federación continuará apoyando a la población de manera directa, sin intermediarios.



’Entregamos a los estados lo que por ley les corresponde y ellos tienen que rendir cuentas, para eso están los congresos locales, para eso está el Poder Judicial en cada uno de los estados.





Precisamente porque somos una República popular y federal. Lo que se envía de la federación (…) lo tiene que supervisar el congreso local’, recordó.



Explicó que los recursos se entregan directamente a la tesorería de la federación y a las secretarías de finanzas. Sin embargo, anunció que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dará a conocer cuánto se le ha transferido a cada estado, ello se dará a conocer el próximo martes.



’No porque lo oculten los gobernadores, sino porque por lo general no se difunde o no llama la atención. No interesa, pero ahora todos tenemos que saber cuál es el presupuesto’, especificó.



’Las participaciones federales, lo que se envía desde Hacienda llega a ser hasta el 95 por ciento del presupuesto de un estado, prácticamente todo lo que manejan, eso es lo que el secretario de Hacienda, lo va dar a saber aquí para que nos diga cuánto ha enviado este año de participaciones a cada estado’, aseguró.



El Presidente aprovechó para criticar al frente de gobernadores, al asegurar que históricamente el federalismo tiene que ver con el sector liberal mientras que el conservadurismo busca el centralismo. Aseguró que ’quienes son conservadores no pueden ser federalistas’.



’Es un asunto conceptual, teórico, histórico, Santa Ana era conservador y estableció un régimen político centralista, Juarez era liberal y federalista. Entonces escuchar esos sonidos, esos ruidos, federalistas de personas conservadoras es algo extraño’.



Sin embargo, evitó pronunciarse sobre las políticas de austeridad que aplican los gobiernos estatales, pues dijo que eso únicamente es responsabilidad del pueblo.