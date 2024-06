TOLUCA, Estado de México.- La historia de Rosa de la Fuente emerge de la esperanza y el compromiso de salir adelante como lo hacen millones de mujeres mexiquenses cada día; y con una sonrisa que transforma su rostro en alegría, relata la forma en que el programa Mujeres con Bienestar le brinda la posibilidad de cubrir sus gastos médicos, porque tiene que atenderse secuelas que le quedaron después de padecer COVID-19.



’Me mandan a hacer estudios cada seis meses por los pulmones que no me quedaron bien y aparte, yo ya tenía la presión alta y es de medicamento de por vida y pues es mi hija y mi yerno quienes me apoyan’, explicó.



Rosa de la Fuente, es originaria de Tabasco, pero reside en el Estado de México desde hace 27 años, actualmente se dedica a la venta de chamoyadas, por ello, mediante el programa Mujeres con Bienestar, que impulsa la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuenta con un ingreso extra que le permite atender sus necesidades básicas de alimentación, salud y cuidado personal.



’Yo pensé que igual, eran nada más los 2 mil 500. Ya ahorita leyendo las hojas que nos dieron, pues yo ya ahí me enteré de más cosas que no es nada más los 2 mil 500, es seguro de vida, es asesoría jurídica, es de lo ojos, no pues son muchas cosas que uno desconocía’, mencionó.



Mujeres con Bienestar es un programa que forma parte de las políticas públicas de la actual administración, consiste en un apoyo monetario de 2 mil 500 pesos bimestrales a mujeres de entre 18 y 64 años que se encuentren en condición de vulnerabilidad.

El programa Mujeres con Bienestar otorga a las beneficiarias servicios como: tarifa preferencial en transporte público; un centro de capacitación digital y certificación, así como asistencia médica, dental, psicológica, nutricional, financiera, veterinaria y funeraria; así como descuentos para el Bienestar.



Casos como el de Rosa de la Fuente se convierten en inspiración y cuyas vidas se transforman al encontrar mejores condiciones de desarrollo, a través de la Secretaría de Bienestar en el Estado de México que dirige Juan Carlos González Romero, con la implementación de programas sociales como Mujeres con Bienestar.



Con El Poder de Servir se construyen diversas historias de éxito donde las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad tienen un apoyo que les permite acceder a mayores oportunidades de superación personal.