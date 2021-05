Rosalba Pineda continúa visitando las comunidades de Chicoloapan

Chicoloapan, Mex.-Rosalba Pineda Ramírez, candidata del Partido Revolucionario Institucional a Diputada Federal por el distrito 30 se reunió con vecinos de la Unidad Habitacional Bonito San Vicente en el municipio de Chicoloapan. La ex alcaldesa de Chimalhuacán escuchó atentamente las problemáticas y peticiones de los ciudadanos.

Uno de los problemas que más aflige es el de la salud, asimismo a falta de programas de apoyos y becas para gente con capacidades diferentes y minusválidas.

Al respecto la candidata tricolor mencionó, ’Debemos concluir lo más rápido posible el proyecto del Hospital de Chicoloapan, los que serían beneficiados en primera instancia serian ustedes en los fraccionamientos, hay que exigir y luchar por obtener el presupuesto no sólo para acabarlo, en Chimalhuacán me tocó luchar por el Hospital de San Agustín y cuando se terminó no paramos la lucha hasta que no se equipara y funcionara. Eso mismo debemos hacer aquí hacer que sea un referente de la salud para los chicoloapenses’.

Agregó que otra de las gestiones que buscará desde el congreso es conseguir tanto becas como apoyos funcionales para las personas con capacidades diferentes, ’Estas personas son una parte importante de nuestra sociedad y no deben abandonarse, esto que nos comentan no lo vemos como petición, es una obligación no sólo como funcionarios sino como personas debemos ayudarnos entre todos y claro que vamos a conseguir los recursos para ayudar a nuestros vecinos minusválidos’.

Concluyó agregando que muchos programas sociales fueron eliminados incorrectamente por parte del Gobierno Federal y que desde la cámara de diputados como Legisladora puede luchar para que regresen los programas del PROSPERA, Seguro Popular, estancias infantiles y comedores comunitarios.