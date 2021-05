Rosalba Pineda propone continuar el desarrollo de la red de agua en Chimalhuacán

Chimalhuacan, Mex.-La candidata a Diputada Federal del Partido Revolucionario Institucional, Rosalba Pineda Ramírez fue invitada por vecinos de la colonia Santa María Nativitas en el municipio de Chimalhuacán, donde platicaron sobre el desarrollo de la colonia y las necesidades que esperan lograr cubrir en un futuro cercano.

’Sabemos que usted es una mujer que se preocupa por la ciudadanía, conocemos su trabajo y compromiso, la vemos en campo siempre de nuestro lado revisando nuestras necesidades. Necesitamos gente como usted en las diputaciones, no oportunistas que ni el voto vienen a pedir’, comentaron los vecinos.

Asimismo, mencionaron que la colonia requiere mantenimiento en la red de agua y drenaje, alumbrado pública, así como aumentar el número de alarmas vecinales en la zona. Al respecto la candidata mencionó, ’Actualmente se está terminando la perforación de un pozo en esta colonia, esto ayudará a tener mayor cantidad de agua y de más calidad. Por otro lado me comprometo a gestionar los recursos para que se cubran el mantenimiento de toda la red de agua potable, además de conectar a los vecinos que hagan falta tanto a la red de agua como al drenaje, de igual forma las electrificaciones y las alarmas debemos conseguir los recursos’.

Para concluir los vecinos corroboraron su apoyo a la campaña de la priista, ’Cuente con nuestro voto este 6 de junio, nuestro apoyo es de corazón por la buena voluntad que ha tenido hacia nosotros, y esto es reciproco de nosotros hacia usted, no la vamos a dejar sola en las urnas’.