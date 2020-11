Rosario dice que Videgaray fue el jefe de la ’estafa maestra’; éste lo niega

Por lo pronto, Videgaray sí va en este guión, pero Peña Nieto no





Rosario Robles —según su abogado— reveló que Luis Videgaray fue quien creó y dirigió la red para desviar recursos a las campañas del PRI en los procesos de 2015, 2017 del Edomex y la presidencial de José Antonio Meade en 2018.



Esto es apenas un adelanto de su búsqueda de inclusión al mecanismo de criterio de oportunidad, o testigos protegidos, o testigo colaborador al amparo de la Fiscalía General de la República.



Casi de inmediato Luis Videgaray rechazó ser lo que afirma Rosario Robles fue dentro de la supuesta ’estafa maestra’.



Y se quejó de ser el ’chivo expiatorio’, el recurso al que todos quienes quieren hoy salvarse de la justicia, voltean a ver.



Soy, afirma, el mecanismo de moda, de ’me salvo culpando a Videgaray’. Y eso tiene un límite. Y advierte que habrá de defenderse en instancias jurídicas



Por lo pronto, ayer, en un texto de respuesta a las imputaciones hechas por el abogado de Rosario Robles, subido a su cuenta de Twitter, Videgaray indicó que la comprensible desesperación de Robles por recuperar su libertad no puede justificar las mentiras.



’Entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad’, apuntó.



El texto fue difundido luego de que Sergio Arturo Ramírez, abogado de Rosario Robles reveló que Rosario lo responsabiliza de ser quien ordenó desvíos de la ’estafa maestra’ a campañas electorales del PRI.



’Es completamente falso y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada ’estafa maestra’ y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo’, afirmó Videgaray.



Y negó haber sido el superior jerárquico de Rosario Robles en el sexenio anterior. Ni haber tenido relación con ella a pesar de ser compañeros de gabinete.



O que los subordinados de ella recibieran instrucciones de su parte.



El ex titular de Hacienda explicó que las ampliaciones presupuestales asignadas a las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con él como titular de Hacienda, fueron realizadas conforme al marco legal vigente.



Y se dijo estar listo para atender el llamado de cualquier autoridad y contribuir al esclarecimiento de los hechos.



Rosario tiene sus datos



Por lo pronto, el abogado de Robles indica que las revelaciones de su clienta se centran en la participación de Luis Videgaray y no incluyen al ex presidente Enrique Peña Nieto.



El abogado dice que Robles le aseguró que no realizó directamente ninguna transferencia de recursos públicos a ninguna cuenta del PRI, pues ella no tenía ni acceso ni poder para operar dineros de las dependencias que dirigió.



Quién sí podía hacer eso, indica, era el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray.



’Rosario Robles nunca hizo ninguna transferencia y todo va a quedar bien determinado en el momento de su declaración y de ahí se va a especificar exactamente cómo y en qué forma fue que él dio la instrucción y a quién le dio la instrucción para que salieran esos recursos, de los cuales ella nunca tuvo conocimiento, ella no siguió instrucciones de Luis Videgaray, hay una cadena que viene hacía debajo de ella’, explicó el abogado.



La ex jefa de Gobierno del DF, ex presidenta del PRD y ex titular de Sedesol y Sedatu, decidió aceptar el ofrecimiento de ser testigo colaborador luego de que la Fiscalía General promovió una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada que sólo la involucraba a ella y no a Videgaray.



’… entonces ella toma la decisión de ir contra quien realmente podría tener algún tipo de participación y de responsabilidad, sobre todo en el tema de las campañas y en el tema de los fondos que se utilizaron, por orden de Luis Videgaray’, subrayó el abogado.



Ahora Rosario Robles deberá proporcionar información precisa sobre los hechos, fechas, montos y nombres de quienes operaron y resultaron beneficiados de los desvíos para buscar la reparación del daño al patrimonio público.



Todo sobre la ’estafa maestra’ pues. Nada más.



Reforma judicial debe incluir todo



Para el senador Ricardo Monreal, doctor en Derecho constitucional, la reforma judicial en curso y que fue postergada durante décadas debe ser profunda e incluir desde los altísimos salarios de sus miembros hasta los mecanismos de la impartición y la procuración de justicia.



Más claro ni el agua más pura.



Así lo indicó en su introducción al segundo día de Parlamento Abierto de análisis de la iniciativa de la reforma integral del Poder Judicial.



Eso es lo que se deberá ver en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado al dictaminar esta iniciativa luego de que la próxima semana se discuta la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.



Una revisión urgente, afirmó, ’ante la creciente inseguridad pública y la reciente presencia del crimen organizado y de la criminalidad, que no cede, tenemos que dotar al Fiscal o a la Fiscalía como institución, de instituciones y de reglas jurídicas más claras’.



En la mesa de análisis de ayer, presidida por Sylvana Beltrones, incluyó los temas: eliminación del amparo, soberanía, las controversias constitucionales, la legitimación de órganos autónomos para promover las mismas, la declaratoria general de inconstitucionalidad y la revisión de los recursos del amparo directo, participaron:



El doctor Miguel Carbonell; la doctora Fabiana Estrada; el doctor Enrique Rafael y el doctor José Manuel Alba de Alba.



Por la tarde, en la cuarta mesa, que abordó los temas de política jurisdiccional, regulación de la carrera judicial, la inamovilidad de juzgadores, la paridad de género, la defensoría pública, la reinserción social intervinieron Alejandro Sergio González Bernabé; la doctora Irene Spigno; Luisa Conesa; el maestro Arturo Guerrero Zazueta; Jorge Nader Kuri y la licenciada Paola Zavala.



Monreal consideró que de este Parlamento Abierto debe surgir una reforma del Poder Judicial que enfrente con eficacia lo que está pasando en el país en cuanto a muertes, feminicidios, presencia del crimen organizado, secuestros y en conductas antijurídicas.



Un solo ejemplo define lo que se debe buscar, dijo al hablar del feminicidio de Sofía Alejandra, una menor de 12 años, cometido de manera cruel, sádica en Fresnillo, Zacatecas, estado del que fue gobernador y que ha causado conmoción en el país y el mundo.



Exigió justicia pronta para la familia de Sofía Alejandra de parte de la Fiscalía del estado.



’Si no tiene capacidad la Fiscalía, solicitaremos que sea atraída por la Fiscalía General de la República o que sea apoyada y auxiliada por ésta, si no existen los elementos suficientes’, adelantó.



Indicó que por casos como este, es que la discusión dentro de este Parlamento Abierto es muy importante.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa