Rosario Robles lanza carta donde acusa a la FGR de tenerla como rehén

Indigo Staff





Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), lanzó a través de Twitter una carta en la que acusa a la Fiscalía General de la República (FGR) de mantenerla como rehén.



Escrita en dos hojas de block, a mano, imágenes de la carta fueron publicadas en la cuenta oficial de Robles, que su hija Mariana Moguel administra desde que su madre se encuentra en la cárcel.



Según Robles, quien lleva más de un año en prisión , acusada de omisión en el desvío de más de 5 mil 73 millones de pesos, su estancia es prisión se debe a una venganza por parte del gobierno federal.



’Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia’, explica.



Robles indica en su texto que el 21 de octubre pasado, sus abogados solicitaron, por diversas causas, el sobreseimiento de la causa penal en su contra, proceso al cual le hubiera gustado la asistencia de representantes de los medios de comunicación para darle más transparencia al proceso frente a la opacidad que ha caracterizado la actuación de la Fiscalía en su contra.



Según la ex funcionaria, posee información confiable, de fuentes al interior de la FGR, que mencionan que se han reunido con excolaboradores ofreciendo impunidad a cambio de que declaren ’lo que necesitan’.



’También sé que lo que pretenden para que yo tenga mi libertad (como en otros casos) es que señale como responsables ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías’, menciona Robles en la misiva de dos hojas.