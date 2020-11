Rosario y los dos Emilios

La justicia aplicada en fines electoreros

Buena herramienta resultó el ’testigo colaborador’

La UIF y la FGR preparan sus ’dardos envenenados’



QUE lamentable que las reformas o actualizaciones en materia de impartición de justicia sean utilizadas en muchos de los casos para fines políticos y no para cumplir el objetivo de origen.



Criterio de oportunidad o testigo colaborador son herramientas jurídicas que si bien es cierto contribuyen a combatir delitos mayores, también es una verdad de a kilo que se convierten en armas de uso político-electorero.



EMILIO LOZOYA AUSTIN, ex director de Petróleos Mexicanos; EMILIO ZEBAUDÓN, ex oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO; y muy probablemente ROSARIO ROBLES BERLANGA, ex secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (SEDATU) son ejemplos claros de lo antes expuesto.



Los Emilios (LOZOYA y ZEBAUDÓN) decidieron aportar información a la Fiscalía General de la República (FGR) a cambio de un trato benévolo en las investigaciones anticorrupción que lleva a cabo el gobierno de la Cuarta Transformación. El primero, apoyando la indagatoria de los presuntos sobornos de Odebrecht para la asignación de negocios millonarios durante el gobierno peñista y, el segundo, colaborando en la investigación de la Estafa Maestra para desviar recursos públicos para dos campañas presidenciales.



Justamente, la información proporcionada a la FGR por ZEBAUDÓN complicó la situación jurídica de ROBLES BERLANGA, quien ahora enfrenta cargos por delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita, delitos que, de comprobarse, son castigados con más de 40 años de cárcel. Si se toma en cuenta que la exfuncionaria del anterior sexenio tiene 60 años de edad, prácticamente pasaría el resto de su vida en prisión en caso de comprobarse la comisión de ambos delitos.



Ante tal situación, ROSARIO ROBLES se vio en la necesidad de cambiar actitud y estrategia de defensa, solicitando el beneficio de criterio de oportunidad y convertirse en testigo colaborador de la justicia mexicana.



Y es ahí en donde la balanza justiciera es utilizada para fines políticos y no necesariamente para castigar delitos o actos de corrupción. ROBLES aportará información relevante que colocará en serio predicamento jurídico al ex secretario de Hacienda, LUIS VIDEGARAY; al exsecretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG; al propio ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO; y al ex candidato del PRI a la presidencia de la república, JOSÉ ANTONIO MEADE.



El abandono afectivo y económico por parte de quienes hicieron equipo en el régimen peñista y la grave acusación de delincuencia organizada, obligó a ROBLES BERLANGA atestiguar en su contra en beneficio de la 4T.



Es decir, poco importa el destino de 7 mil millones de pesos que se desviaron a través de la estafa maestra con la complicidad de universidades públicas y empresas fantasmas para soportar económicamente las campañas presidenciales de 2012 y 2018; lo que interesa es exhibir a los dos últimos gobiernos del neoliberalismo para lograr la continuidad de la Cuarta Transformación que pregona el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, lleva a cabo al rastreo de cuentas y movimientos bancarios de LUIS VIDEGARAY, ENRIQUE PEÑA NIETO, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y CARLOS SALINAS DE GORTARI.



No se requiere tener más de tres dedos de frente para deducir que se trata de una trama con alto tufo político y no precisamente para castigar a los saqueadores de las arcas públicas durante lo que la 4T califica como el neoliberalismo.



A medida que avanza el proceso eleccionario que está en marcha desde el mes de septiembre, muy seguramente se habrá de incrementar el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República.



I.-Desafortunadamente cada día sube más de tono la pugna entre los gobiernos estatal y municipal de H. Matamoros, conflicto totalmente asociado a las elecciones del año próximo.

CARLOS ALBERTO GARCIA GONZÁLEZ, secretario de Desarrollo Económico en Tamaulipas y punta de lanza del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA en este puerto fronterizo, está llevando el conflicto a extremos nada recomendables para la sociedad matamorense.

Quien perdiera la elección con el actual alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ no perdona el resultado que tuvo su origen en la ’ola lopezobradorista’.

También, el funcionario estatal que controla todas las dependencias de esa instancia de gobierno en Matamoros olvida que en política la regla de oro es la negociación y no la confrontación.

La prepotencia y el autoritarismo no conducen a nada bueno y menos cuando se tiene la responsabilidad de la operatividad electoral.



II.-Luego de 16 años de ’robalear’ en la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros, ayer ’le dieron las gracias’ a LUIS MENDOZA, hijo del dirigente sindical JESÚS MENDOZA REYES. La paramunicipal, la Universidad Tecnológica de Matamoros, la III Jurisdicción Sanitaria, la Oficina Fiscal del Estado y la Dirección de Seguridad Pública, entre otras dependencias estatales, son bastiones panistas que se preparan para el proceso electoral en puerta. El ’mando único’ es nada más ni nada menos que el secretario de Desarrollo Económico en Tamaulipas, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ.



