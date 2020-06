Rothschild: Donald Trump amenaza con destruir el Nuevo Orden Mundial

Dice que el nacionalismo del Presidente destruirá el globalismo para siempre. Lord Rothschild ve a Donald Trump como una gran amenaza para el Nuevo Orden Mundial. Los Rothschild han usado su portavoz de los medios globalistas para declarar que Donald Trump está amenazando con destruir el Nuevo Orden Mundial, para siempre.



La herramienta de propaganda del Globalización y la publicación familiar Rothschild, The Economist, ha calificado al Presidente de Estados Unidos de ’peligro presente’ para el ’Nuevo Orden Mundial’, y declaró que los ’internacionalistas’ que lo formaron están ’girando en sus tumbas’.



The Economist nombra a Trump como la mayor amenaza para el ’ liberal ’del Nuevo Orden Mundial por encima de otras amenazas legítimas como el yihadismo y el terrorismo, la expansión comunista china y la hostilidad norcoreana’. Tal vez el mayor peligro en la actualidad sea la incumbencia de un presidente estadounidense que desprecia las normas internacionales, escribe The Economist.