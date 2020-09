’Roy Gama VI’ nuevos discos

Roy Gama VI es un guitarrista solista que actualmente se encuentra promocionando su cuarto y quinto álbum, Arcade y Freak Show, los cuales ha presentado en vivo en diversos shows, teniendo una excelente aceptación, puedes verlos y oírlos en las redes sociales.



Cabe mencionar que Roy gama VI, hace una fusión de ritmos en sus temas musicales instrumentales, logrando sonidos de vanguardia, con su guitarra eléctrica.



Unas preguntas que hice a Roy Gama VI:



Antonio Mtz. - ¿Cuál es el proceso que utilizas para hacer tus composiciones musicales?

Roy Gama VI - Pues cuando empiezo a escribir un álbum nuevo, me enfoco primero en el concepto el cual llevará, por ejemplo, el de Freak Show: pues está basado en un circo de terror, de ahí los títulos de los tracks ...

Empiezo con la idea de la melodía que sería la guitarra, de ahí parto con los demás instrumentos.



Antonio Mtz. - ¿El teclado, la batería y los demás instrumentos quien los toca y quien origina la idea total de cada canción?

Roy Gama VI - Los demás instrumentos: bajo, batería, sintetizador, y demás que añado... los escribo yo, en general todo lo compongo yo.

Solo grabó la guitarra, solo hago los backing tracks, lo más parecido a los instrumentos reales … (sonido)



Antonio Mtz. - ¿Cómo definirías el género musical de tus canciones?

Roy Gama VI - Pues no lo sé.. cómo definirlo, solo es música instrumental ..

Pero, en definitiva, todo lo armó yo, tanto como el arte del disco, también es idea original … basado en el personaje de ROY GAMA VI



Roy Gama VI un poco de su trayectoria musical, guitarrista solista mexicano que nace en octubre de 1985 en Tlalnepantla, Estado de México, empieza a tocar guitarra a los 15 años de forma autodidacta. Posteriormente tiene estudios en la Escuela de Bellas Artes de Tultepec, formando parte de prestigiosos ensambles y proyectos de guitarra clásica y eléctrica. Al paso de su trayectoria musical, en el año del 2015 inicia como solista presentando su primer álbum homónimo Roy Gama.



En 2016 promociona su segundo álbum, Entre las sombras, teniendo muy buena aceptación por el público y por medios informativos, como por guitarristas solistas de renombre como son: Rafael Flores, Pefy Castillo (guitarrista de Cristal y Acero), Jaime Rosas (locutor de Rocerías Nocturnas), Toño Distor (columnista de Diario al Momento, Tabloide Revista y Diario Todo Texcoco), También siendo promocionado en Radio Mexiquense, Circo Volador radio.



En el 2017, habiéndose presentado en varios foros y conciertos, es notado como promesa de la guitarra en México, y presenta su tercer álbum como solista, Interestelar overdrive, siendo invitado a Grita Radio, y Radio Mexiquense.



En el mismo año en octubre del 2017 es seleccionado para participar en el Festival Internacional Vive Alterno Cervantino, realizado en la Plaza de los ángeles, Guanajuato. Patrocinado ya entonces por Raven picks, Pirocapital, Inyectando diseños. Es fundador del Festival Guitar Friends, presentado en distintos foros y estados de la república mexicana, convocando a ocho de los mejores guitarristas de México.



Su carrera musical como guitarrista solista continúa actualmente, elaborando nuevo material discográfico y teniendo diversas presentaciones con una muy buena aceptación por parte del público, síguelo en sus redes sociales para saber de sus presentaciones y todo lo relacionado a sus creaciones musicales como guitarrista solista.



Recuerda que todo su material discográfico lo puedes ver y escuchar en las redes sociales, para conseguir su material discográfico, y promocionales como playeras, gorras, sudaderas, etc., comunícate directamente con él a sus redes sociales, Roy Gama VI.