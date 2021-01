¿Rozón… y? Reflexión con miras al 2021

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.mx



El fin de un año y el inicio de otro siempre ha sido una buena oportunidad para evaluar los planes personales y fijarse nuevos objetivos y metas. En esta ocasión, la pandemia por COVID-19 es un elemento inesperado que irrumpió en la agenda de todas las personas y significó el aplazamiento o cancelación definitiva de muchos proyectos.



Esta realidad puede generar mucho desánimo y desesperanza, sobre todo porque el virus SARS-CoV-2 seguirá acompañando a la humanidad por más tiempo y muchas metas deberán seguir esperando un ’mejor momento’.



La adversidad es una oportunidad para desarrollar la capacidad de resiliencia que tenemos. En gran medida dependerá de la actitud con que asumimos las cosas. Es importante reconocer que las crisis o los imprevistos acompañan nuestra existencia, pero, por lo general, son transitorias.



El 2020 es sin dudas un año complejo muy complejo para el mundo. En México, la pandemia del Covid-19 nos abordó sin haber desarrollado una relación articulada entre la tecnología y la pedagogía, que haya permitido afrontar esta situación mejor preparados.



Para muchos, la pandemia se tradujo en volver realidad los riesgos de salud y financieros que no veíamos cercanos.



El Covid-19 será parte de nuestras vidas por un buen rato, a pesar del inicio de las vacunaciones a finales de este año y seguramente entrando el 2021 y sus brisas esperanzadoras de volver a tiempos recientes, pues el efecto no será inmediato y lograr la inmunidad del rebaño tomará más de lo que muchos esperan. Hay que ser pacientes, pues a veces lo bueno tarda en llegar.



En tiempos difíciles como el que estamos viviendo, mantener la motivación se está convirtiendo en un desafío. Es por ello que se recomienda establecer cuáles son nuestras prioridades y ocuparnos de ellas, enfocar nuestras energías en alcanzar metas realizables, concretas y con miras a mejorar nuestra calidad de vida.



Cerremos este año acogiéndonos a las disposiciones sanitarias del gobierno, continuemos cuidándonos y atendiendo a nuestros seres queridos, demos gracias por haber llegado al mes 12 de este año, cuando muchos otros desgraciadamente no pudieron, y en estas fiestas extrañas preparémonos para afrontar el 2021 con carácter y certeza.



En contextos como los que hemos vivido este año, necesitamos recuperar la esperanza en que las cosas cambiarán para bien, la confianza en que podemos superar la adversidad, mantenernos ocupados en cosas que nos generen gratificación y bienestar.



¡Lo mejor está por venir!



