Rubén Muñoz apoyará a comerciantes de Central de Abastos.



El candidato de Movimiento Ciudadano por Pachuca, Rubén Muñoz visitó el tradicional Tianguis de ’La Barata’ ubicado a un costado de la Central de Abastos, espacio comercial que existe desde hace más de 50 años y 40 en su ubicación actual.



Entre las inquietudes principales de los tianguistas, destacan el problema con la recolección de basura y las malas condiciones en las que se encuentra el estacionamiento que en temporada de lluvias empeora, ya que no está pavimentado y hay baches de grandes proporciones.



Entre porras y muestras de apoyo el candidato naranja planteó sus propuestas para reactivar la economía del comercio local con microcréditos y distintivos de calidad; así como asesorías para hacer crecer sus negocios.



’Soy un hombre de palabra, ciudadano y sé que la pandemia nos ha pegado fuertemente a todos, pero al igual que ustedes fui comerciante y a diferencia de los demás candidatos la gente me conoce porque me han visto ganarme la vida con esfuerzo y trabajo duro’ puntualizó Rubén Muñoz.