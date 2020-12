Rudeza innecesaria y humillaciones

Comienza a hervir el caldero político en el país

Se enfrentan opositores y la Cuarta Transformación

En Tamaulipas, bien ’trenzados’ gobernador y alcalde



LA pugna por el poder político, bien sea para continuar proyectos de nación, extender mandatos constitucionales, fortalecimiento partidista o simple y sencillamente para acumular mayor riqueza a través del saqueo a las arcas públicas, poco a poco incrementa la temperatura en el caldero de la democracia en el país.



La Cuarta Transformación, por ejemplo, requiere del control mayoritario de ambas cámaras del Congreso de la Unión y, al menos, la supremacía en 17 congresos locales para sacar adelante proyectos que requieren de reformas a la Constitución.



Los gobernadores de la Alianza Federalista-otro ejemplo-luchan políticamente para exigir mayores recursos federales, promoviendo una nueva fórmula fiscal al considerar que las entidades que generan mayor captación tributaria merecen un presupuesto mayor.



Los alcaldes, el último eslabón en la cadena de mando institucional, batallan a la hora de ’estirar el gasto’ y viven con la inquietante preocupación que provoca la falta de mando policial para contrarrestar las acciones ilícitas de la delincuencia común que lo mismo roba casas-habitación, asalta a transeúntes o bien cometen actos vandálicos en instituciones escolares. Obviamente, sin pasar por alto los casos asociados con la continuidad del poder político y el enriquecimiento ’inexplicable’.



Sin embargo, la ebullición del caldero político comienza a manifestarse de distintas formas: las alianzas políticas, los problemas internos del partido en el poder, el uso de la justicia con fines electoreros y varios etcéteras.



Justamente, en Tamaulipas, los grados Celsius han desbordado pasiones y fobias de origen partidista, concretamente en la esquina noreste de la entidad: en H. Matamoros, la tierra que vio nacer al canta-autor Rigo Tovar.



Los preparativos electoreros han colocado en esquinas contrarias al gobernador panista FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y al presidente municipal aliancista (Morena-PES-PT) MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ. Por lógica simple es entendible quien lleva la ventaja en ese ring político.



Ambos gobernantes se han excedido en sus respectivas posturas y estrategias: el mandatario estatal utilizando fuerza excesiva y, el primer edil, recurriendo a altas dosis de actitudes humillantes e indignas.



Tomar prácticamente ’por asalto’ las instalaciones de la secretaría de seguridad pública y tránsito local; imponer a un funcionario dependiente del gobierno estatal; la negativa al diálogo para las aclaraciones pertinentes; el rechazo de 10 patrullas que entregó el alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ en un acto de ’quema de incienso’ y tributo; la humillación al alcalde al no ser recibido por un simple secretario de seguridad municipal son, entre otros, rudezas innecesarias del Jefe del Ejecutivo Estatal en contra del Jefe de la Comuna.



Hipotéticamente, el quid del asunto tiene su origen en el proceso electoral del año próximo, por lo que el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA pretende allanar el camino a la diputada local IVETTE BERMEA, esposa de CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, secretario estatal de Economía, quien, a su vez, impulsa el proyecto político de su cónyuge. GARCÍA GONZÁLEZ perdió ante LÓPEZ HERNÁNDEZ en la pasada elección que se caracterizó por el tsunami político provocado por la ’ola lopezobradorista’.



Sobran quienes opinan que el alcalde matamorense debería entender el ’mensaje’ del gobierno estatal y olvidarse de su legítimo derecho a buscar su reelección. No pasar por alto que, como ya es práctica común, la justicia también se emplea como arma política por lo que en ocasiones es preferible renunciar a ciertos proyectos.



El alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ podría resultar indiciado si la Fiscalía General del Estado le encuentra responsabilidad por haber autorizado el funcionamiento como patrullas de tránsito y vialidad, vehículos de procedencia extranjera sin trámites de legal importación.



Además, si el brazo de la justicia así lo considera, también tendría problemas legales si se comprueba que autorizó el alta a 136 elementos que fueron habilitados como vigilantes auxiliares, sin haber pasado los controles de admisión estatales.



Como resultado de la pugna por el control político, da la impresión que Matamoros tiene dos mandos: el presidente municipal constitucional y el ’presidente alterno’ personalizado por el secretario de Desarrollo Económico del Estado, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ.



DESDE EL BALCÓN:

I.-La ’austeridad republicana’ del gobierno de la 4T ha impactado al gremio periodístico a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). Luego de 33 años de comodato, el gobierno federal ha solicitado la entrega del edificio que desde entonces ha ocupado el Club Primera Plana, en Humboldt No. 5 colonia Tabacalera en la Ciudad de México.

Tras un año de gestiones para la renovación del convenio por parte de la directiva que preside el licenciado JOSÉ LUIS URIBE ORTEGA y con promesas de que ’no se preocupen, todo está bien y no existe ningún problema’, finalmente llegó la mala noticia: ’ahora sí preocúpense porque el bien inmueble será destinado para albergar una dependencia del gobierno federal, ante la necesidad de ahorrar recursos que se destinaban a la renta de espacios’.

El caso fue ventilado en conferencia mañanera, a petición del presidente del CPP, utilizando los buenos oficios del periodista y socio CARLOS POZOS SOTO, conocido también como Lord Molécula. El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se comprometió a remediar el asunto y giró instrucciones al coordinador de Comunicación Social JESÚS RAMÍREZ CUEVAS.

Antes, otros miembros del Club Primera Plana intervinieron ante ’funcionarios de primer nivel’, pero fracasaron en su intento por prolongar el comodato.

Sin embargo, a pesar de aglutinar a querientes y malquerientes, POZOS SOTO logró que el presidente LÓPEZ OBRADOR se enterara del impacto al gremio integrado a la sexagenaria organización.

Por lo pronto, el INDAABIN autorizó una nueva prórroga que vence el 28 de diciembre, sin que esa fecha tenga nada que ver con el Día de los Inocentes.

También, como suele suceder derivado de ’grilla interna’, no faltan aquellos que pretenden colocarse la medalla ante eventual decisión positiva o, en caso contrario, argumentar con el clásico ’nos hubieran dicho y nosotros lo habríamos solucionado’.

Dicen que así viven los vividores….¿será?



