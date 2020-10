Ruffles® te invita a expresar tu pasión por la NFL

Ruffles® lanza, por segundo año consecutivo, su iniciativa Diseña con Ruffles®, una plataforma que invita a los jóvenes mexicanos a explotar su creatividad y diseñar la próxima chamarra de uno de los equipos más populares de la NFL.

• Del 19 de octubre al 08 de noviembre Ruffles® invita a todos los jóvenes mexicanos a expresar toda su pasión por la NFL



Ruffles®, la botana oficial de la NFL, lanza por segundo año consecutivo la iniciativa ’Diseña con Ruffles®. A través de esta plataforma, la marca busca continuar apoyando el talento y creatividad de los jóvenes mexicanos. En esta edición Ruffles® se reinventa y lleva su iniciativa al siguiente nivel, ofreciéndole a los participantes la oportunidad de diseñar la chamarra edición especial que usará uno de los equipos más representativos de la liga profesional de futbol americano: los L.A. Chargers.



Diseña con Ruffles® es una plataforma dirigida a jóvenes, entre 18 y 30 años de edad, con gran pasión por el deporte y quienes, a través de su creatividad y habilidades de diseño, tendrán la oportunidad de intervenir en la chamarra de los L.A Chargers, bajo un estilo original, que muestre el lado Ruffles® del equipo. El diseño ganador será seleccionado por un jurado experto conformado por: Mauro Porcini, Director Global de Diseño de PepsiCo; Xavier Cortadellas, Director de Diseño e Innovación de Gatorade; Michael Rojkind, fundador de Rojkind Arquitectos y diseñador de obras como Cineteca Nacional, Mercado Roma y Foro Boca; Francesco Carrozzini, Director de cine y fotógrafo profesional, así como Liliana T. Pérez, Directora de Diversidad Latina y Asuntos Culturales de los L.A. Chargers y Luis Martínez, Director de Marketing de NFL México.



El ganador podrá ganar $550,000 MXN pesos y la convocatoria estará abierta del 19 de octubre hasta el 08 de noviembre; el ganador será anunciado el 30 de noviembre.



Sandra Romo García, Gerente de Mercadotecnia de Ruffles® en México dijo: ’Con la primera edición de Diseña con Ruffles® entendimos lo importante que era ofrecer a los jóvenes mexicanos una plataforma de expresión que los incentivara a demostrar su talento. En esta ocasión queremos reforzar nuestro compromiso y seguir acompañando a nuestros jóvenes en su camino al éxito’.



Al respecto de la alianza con los L.A Chargers, Sandra comentó: ’Estamos muy felices de poder colaborar por primera vez con este gran equipo. Sin duda, esta alianza no sólo nos permite acercar a los mexicanos a uno de sus deportes favoritos, sino que también le dará visibilidad al increíble talento de los jóvenes mexicanos y les proveerá de una oportunidad única’.



Arturo Olivé Hawley, Director General de NFL México, reiteró su compromiso con la juventud mexicana, a quienes llamó a unirse a este reto, mostrando el gran talento que hay en este país y el cómo viven su pasión por el deporte de las tacleadas.

’Los Ángeles Chargers es un equipo que tiene muchos seguidores en nuestro país por la cercanía que hay con la ciudad californiana, además de que ya jugó un partido de temporada regular en México el año pasado en un Monday Night Football ante los Kansas City Chiefs en un Estadio Azteca a su máxima capacidad’, recordó Olivé.



’Estoy seguro de que los jóvenes mexicanos mostrarán gran entusiasmo para exhibir su talento, identificándose con el equipo, imprimiendo un toque especial que muestre su afición por el futbol americano y por la gran riqueza que tiene nuestra cultura’, agregó. ’Nosotros, desde la oficina de la Liga en el país, respaldamos el talento juvenil mexicano hoy y siempre’.



Adicionalmente, se contará con la colaboración de uno de los artistas más icónicos de América Latina, Jorge Alderete, mejor conocido como Dr. Alderete, quien compartirá mediante un foro digital su conocimiento con estudiantes y jóvenes diseñadores participantes en la iniciativa.



Se trabajará, también, de la mano de distintos centros educativos y universidades con la finalidad de incentivar la participación de los estudiantes en esta plataforma, ya que Ruffles® entiende la gran oportunidad y el impacto que el resultado de esta iniciativa tiene en el currículum de un recién egresado.



No pierdas la oportunidad de que tu diseño sea usado por un equipo de la liga profesional de futbol y plasma tu lado más innovador y creativo en esta iniciativa de diseño. Para conocer más información, y las bases para participar, no olvides entrar a la página www.Ruffles.com.mx/disenaconRuffles o buscarlos en todas sus redes sociales como @RufflesMX.



Acerca de la campaña 2020 de Ruffles con la NFL

En México, Ruffles® ha mantenido una alianza estrecha con la NFL desde hace cinco años. Este año, la marca lanzó una nueva campaña desarrollada por la agencia Don, enfocada en dos divertidas ejecuciones, ’Campaña Ruffles® NFL’ y ’Loco amor’, con las que la marca conecta sus botanas, de una manera creativa, con la pasión de los mexicanos por la NFL, así como muestra el ritual que existe alrededor del momento de disfrutar los partidos con unas ricas Ruffles®.