Rufino Contreras, tío de alcalde de Ecatepec y aspirante a candidatura de Morena por Zimapán viola ley electoral.



Juan Ricardo Montoya



’Si a tu casa toca la encuesta ..Rufino es la respuesta’ son las leyendas de un numero indeterminado de mantas y pancartas color guinda con blanco acompañada con la foto de Rufino Contreras, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Zimapán y quien es tío del cuestionado alcalde de Ecatepec de Morelos, Estado de México Luis Fernando Vilchis Contreras.



La colocación de estas mantas que desde hace varios días fueron colocadas en diversos puntos de la cabecera municipal representan una violación a la ley electoral, toda vez que son actos adelantados de campaña, opinó el abogado Ernesto López, especialista en temas electorales.

Explicó además que por ser carteles donde se pide a la ciudadanía dar una opinión favorable a uno de los aspirantes a la candidatura, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe exigir a Contreras presente facturas e información de los montos que gastó.



“En estos momentos en Morena ni siquiera hay precandidatos y de acuerdo al proceso interno de ese partido, aun la Comisión Nacional de Elecciones no determina quienes son los aspirantes de cada municipio que al no llegar a un acuerdo de unidad, deberán someterse a una encuesta”.



“Rufino, no obstante, está jugando sucio al adelantarse por lo que debe hacerse acreedor a una sanción”.



Sin embargo, el juego sucio y con ventaja para obtener privilegios políticos no es algo nuevo en Rufino Contreras, nacido hace 65 años en Zimapán, Hidalgo; pero cuya vida privada y política la ha desarrollado en Ecatepec, Estado de México primero desde las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ahora en Morena, donde en 2018 logró imponer como candidato a la Presidencia Municipal de Ecatepec a su sobrino, Luis Fernando Vilchis Contreras, pese a una denuncia penal por fraude que pesaba en contra de ambos.

Se trata de la carpeta de investigación M3/8976/2010 radicada en el Estado de México en que a ambos pillos se les acusó de haber adquirido en 2008 un predio en el municipio de Tecámac, Estado de México dizque para contruir viviendas populares a través de la Organización Misael Núñez Sociedad de Solidaridad Social.

Cabe recordar que en 2008 Rufino era diputado del PRD por el Estado de México.



Así pidieron a cientos de familias humildes el pago de anticipos de 24 mil pesos y los obligaron a asistir a actos políticos para darles sus pies de casas. Al final, no les dieron nada y les robaron su dinero.

En la demanda, los afectados exigieron la devolución del anticipo y de las cuotas por "trámites" que habían realizado para supuestamente regularizar los predios, pero tanto Rufino como el actual alcalde de Ecatepec señalaron que tenían 10 años para entregar los pies de casa ya que eso era lo que habían acordado con los defraudados.

Por esta razón la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, de acuerdo al expediente CHJEM/010/2013, sancionó e inhabilitó por dos años a Vilchis Contreras lo que dejaba fuera al sobrino de Rufino de buscar la candidatura por Ecatepec.



Luis Fernando apeló ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero ambas instituciones ratificaron el fallo.



En enero de 2018, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, consideró que por sus antecedentes, Vilchis no cumplía con el perfil requerido para representar a su partido, lo declaró inelegible y también lo inhabilitó para ocupar un cargo público.



Aún así, el 30 de enero de ese mismo año, por oscuras maniobras de Rufino quien se rumora soltó dinero, MORENA registro a Luis Fernando como su candidato a la Presidencia Municipal de Ecatepec.



En La Gaceta de la Cámara de Senadores del día Martes 10 de abril de 2018 fue publicado lo siguiente:



“(…)de los Senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a agilizar las investigaciones en relación a la denuncia por presuntos hechos de extorsión en contra de LUIS FERNANDO VILCHIS CONTRERAS”, cuando todavía era candidato de MORENA a la presidencia municipal de Ecatepec.



Tanto del actual edil de Ecatepec como de su tío Rufino se sabe que son caciques del auto transporte publico en ese municipio, y que son dueños de taxis piratas, en muchos de los cuales ha habido asaltos y violaciones.

Lo más curioso es que “Rufis”-como el mismo se autodefine en las mantas que colocó para tener ventaja sobre sus contrincantes con quienes disputa la nominación de Morena, guarde silencio por la inseguridad y criminalidad que hay en Ecatepec donde gobierna su familia pero lanza críticas a las que hay en Zimapán donde se asegura pretende ser alcalde para convertirse en cacique minero.