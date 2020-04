Ruiz Esparza, el exfuncionario que murió impune

Un infarto cerebral fue el que quitó la vida a Gerardo Ruiz Esparza, exministro de Comunicaciones y Transportes con Enrique Peña Nieto; su proceder sin embargo, dejó muchas dudas pues diversos actos de corrupción le tuvieron en investigaciones hasta el día de su deceso, teniendo 70 años.



Sólo en un recuento rápido, la periodista Guadalupe Lizárraga contabilizó al menos 12 actos de corrupción; cualquiera de estos, con potencial para ponerlo tras las rejas.

"Ruiz Esparza murió con señalamientos de presunta corrupción, tanto en su cargo como Secretario de Comunicaciones en el Estado de México y luego como Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), a nivel federal. Por diversas vías se intentó demostrar los malos manejos de recursos públicos y de la ejecución de obras de mala calidad, pero nunca nada se concretó.



Durante este último año, el funcionario también ligado al Grupo Atlacomulco, a Arturo Montiel Rojas y a Alfredo del Mazo González, ambos ex gobernadores del Estado de México, se alejó de todo reflector. Solo en algunas ocasiones utilizó su cuenta de Twitter para responder algunos acertijos, pero no se le volvió a ver en actos públicos", publicó Daniela Barragán de Sin Embargo.



Pese a su oscuro pasado reciente, no faltaron los políticos que mostraron palabras de reconocimiento a su labor y no dudaron en dar a conocer sus nexos con Ruiz Esparza aunque de haber seguido las indagaciones, probablemente le habrían negado tres veces de haber pisado el personaje la cárcel.





