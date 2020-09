Rumbo a la elección de gobernador, Pablo Amílcar Sandoval se posiciona y aventaja preferencias

A dos días de que se instale de manera formal el proceso electoral 2020-2021 en el estado de Guerrero donde se renovará la gubernatura, diputaciones federales y locales, así como alcaldías, Morena encabeza las preferencias electorales con un 45.89 por ciento, siendo Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quién se perfila como el mejor posicionado para ser candidato a gobernador por este partido.



De acuerdo a la encuesta que realizó la Consultora Demoscopia Digital, en la primera semana de septiembre reafirmó que el Partido Morena aventaja las preferencias para la gubernatura en el 2021 con una intención del voto del 45.89 por ciento, con un 13.73 por ciento se posiciona el PRI, el PRD con un 7.92 por ciento, el PAN con el 4.98 por ciento, mientras que ’otros’ mantiene un 9.82 por ciento y el 17.66 por ciento de la población consultada aún no sabe.



En el careo de quienes podrían ser el próximo gobernador, muestra una clara tendencia a la alza del actual delegado de los programas sociales en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros quién se posiciona como el próximo abanderado de Morena con una ventaja en el primer careo del 36.76%, mientras que en la segunda se posiciona con el 38.12 por ciento frente a sus oponentes.



En el primer careo, Sandoval Ballesteros, muestra una tendencia de 36.76 por ciento, muy atrás aparece el senador del PRI, Manuel Añorve Baños con un 13.20 por ciento; le sigue el ex diputado local del PRD, Carlos Reyes Torres con un 4.18 por ciento; del PAN, Marcos Efrén Parra tiene un 2.96 por ciento, el 26.25 por ciento de los encuestados aún no sabe y un 16.65 por ciento dijo que votaría por otros.



De acuerdo al informe de Consultora Demoscopia Digital, la encuesta se realizó a personas mayores de 18 años, asumiendo el muestreo de manera aleatoria con población infinita, donde su margen de error se ubica en un 3.48% y se determina en un 95% de confianza y puede ser consultada en: www.demoscopiadigital.com.