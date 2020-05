Rusia prevé registrar vacuna contra coronavirus en agosto

Una vacuna contra el Covid-19 podría ser registrada en Rusia el próximo mes de agosto, dijo hoy el director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología, Gamalei Alexander Gunzburg.



’Creo que para el final del verano registrarán la vacuna. Me gustaría que respondería así. En agosto, espero que todo esté según lo planeado y que no haya sorpresas’, dijo en una entrevista en el canal de televisión estatal Rusia-1.



El especialista explicó que la vacuna actualmente está en etapa de ensayos preclínicos que durarán otro mes. En ese lapso, se determinará su toxicidad, reactogenicidad y otros criterios para poder iniciar las pruebas en humanos.



Detalló que esta podría ser suministrada en el hombro derecho, pero no todos los rusos podrían recibirla al mismo tiempo, pues el Ministerio de Salud ruso está gestionando la cantidad que serían suministradas para maximizar la producción.



Por otra parte, este sábado se registró un aumento de 9,200 nuevos casos de coronavirus en el país, el más bajo desde que inició el mes. Esto elevó el total a 272,043 contagios acumulados.



Las muertes totales llegaron a 2,537, tras 119 muertes registradas en las últimas 24 horas, es decir, 6 más que la víspera.



Forbes