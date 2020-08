¿Sabes cómo distinguir a un charro de un mariachi?

Guadalajara es poseedora de los más tradicionales símbolos que han dotado de identidad a todo México dentro y fuera del país, desde platillos como el pozole, el tequila, la música de mariachi y por supuesto, la charrería.



La vestimenta tanto del charro como del mariachi es muchas veces confundida, y por ello, a continuación te compartimos las sutiles diferencias entre el traje del charro y el del mariachi.



Primero, empezaremos por diferenciarlos como actividad: la charrería es una disciplina deportiva que combina la equitación con diversas formas de jaripeo, actividades ecuestres y representa formas tradicionales de ganadería. El mariachi, en cambio, es considerado un género de música tradicional y a sus intérpretes también se les llama de la misma manera.



Orígenes



El origen del traje de charro se remonta a la Nueva España cuando los nativos que trabajaban en el campo empezaron a montar a caballo y su vestimenta se ha pensado como una herramienta más para realizar su trabajo. En la actualidad, quienes practican este deporte se rigen bajo estrictos reglamentos de indumentaria y tienen 3 tipos de traje: de faena, traje de media gala y el traje de gala.



Por su parte, los primeros mariachis tocaban sin un atuendo uniformado, y vestían de forma sencilla, como en sus lugares de origen. Poco después comenzaron a utilizar el traje de charro como un símbolo de tradición, relacionando su atuendo con la música popular que interpretaban. La tendencia de que los músicos usaran como marca distintiva una versión del traje de charro terminó por establecerse con la época de oro del cine mexicano y sus grandes protagonistas como Jorge Negrete y Pedro Infante, quienes popularizaron la figura del ’charro cantor’.



Vestimenta



En charrería, los trajes son sencillos, de colores sombríos y sin muchos adornos. El traje de faena se compone de sombrero de palma, camisa sin cuello, saco de tela o gamuza sin adornos. En este caso, el pantalón no tiene bolsa trasera y el calzado es generalmente de piel. En el traje de media gala el sombrero es de fieltro, camisa de cuello volteado, corbata elegante, saco de gamuza o casimir con tres presillas en cada manga, broche en el pecho, pantalón con botonadura de plata en cada lado y el cinturón va acorde a los colores y materiales del conjunto. En cuanto al traje de gala, los colores son oscuros, con sombrero galoneado y botonadura de plata desde la cintura hasta el tobillo. La vestimenta de los charros está reglamentada y algunos elementos son demandados por la exigencia de la actividad deportiva que se realiza.



Por su parte, el mariachi no tiene que ceñirse a estos lineamientos; su ropa puede ser del color que decidan y suele contener adornos sumamente llamativos e incluso con mucho brillo. El calzado puede ser de cualquier material, forma o color, aunque normalmente usan botines que van en conjunto con su atuendo.



En el caso del sombrero, el de mariachi no tiene que ser de un material en específico, muchas veces está bordado y su diseño presenta saturación de elementos; la parte delantera está totalmente rizada, para que deje al descubierto el rostro del intérprete. En charrería, los sombreros deben cumplir una función de protección y por ello están notoriamente menos arriscados.



Ahora que ya sabes distinguir tanto a charros como a mariachis, la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara te invita a visitar la Perla de Occidente para descubrir estas manifestaciones culturales que la han posicionado como estandarte de la identidad mexicana.

