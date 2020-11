¿Sabías que existe la iglesia al culto de Diego Armando Maradona?

Es una iglesia y religión basada en la admiración, recuerdos y muchas lágrimas de parte de todos sus fieles para guardar en la memoria y en el corazón un día inolvidable, en honor a 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗔𝗿𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝗻𝗮.



la religión se basa en 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗔𝗿𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝗻𝗮 como una deidad, fue fundada por Héctor Campomar, Alejandro Verón y Hernán Amez, un 30 de octubre de 1998, en la región de Rosario, Argentina; actualmente cuenta con más de 150 millones de seguidores.



La iglesia es una fusión (𝘀𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗶𝘀𝗺𝗼) de la religión católica y la cultura deportiva, para mantener viva la figura de 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗔𝗿𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝗻𝗮, y así recordar sus proezas deportivas y su legado.

Los diez mandamientos de la iglesia maradoniana

𝗟𝗼𝘀 𝟭𝟬 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀

1. La pelota no se mancha como dijo D10S en su homenaje.

2. Amar al fútbol sobre todas las cosas.

3. Declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol.

4. Defender la camiseta Argentina, respetando a la gente.

5. Difundir los milagros de Diego en todo el universo.

6. Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados.

7. No proclamar a Diego en nombre de un único club.

8. Predicar los principios de la iglesia maradoniana.

9. Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo.

10. No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga (no vivir alejado de la realidad y no ser un inútil).