Saboteó Morena, pero el TEEH ordena su reincorporación

Alejandro Olvera Mota, exrepresentante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH), ganó un juicio de inconformidad ante tribunales para continuar en las funciones de representación partidista, toda vez que se violó el debido proceso al no ser notificado en persona sobre el acto que causó ejecutoria -no de si resultó culpable o inocente de violar los estatutos de Morena-.



El ex representante, además de ser señalado por supuestamente manosear los nombres de personas que integrarían las planillas de regidurías en municipios de la entidad, también fue el responsable de no ingresar el documento de Coalición con los aliados políticos de Morena en tiempo y forma -lo que a la postre costó al partido ser la primera fuerza electoral-, además de haber "olvidado" registrar 9 planillas en las pasadas elecciones de renovación de ayuntamientos.



Olvera Mota ingresó la querella bajo el numeral TEEH-JDC-274-2020 para revocar la resolución del documento CNHJ-HGO-534/2020 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, la cual canceló su registro como militante para que posteriormente fuera destituido como representante del partido ante el Consejo General del IEEH así como la cancelación de su registro en el padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero.



Aunque dicha resolución sigue en firme y deberá ser restituida con notificación de por medio´, causal por la cual ganó un proceso en segunda instancia, Olvera Mota decidió renunciar a la representación de Morena tras no contar con el apoyo partidista y ser artífice del fracaso en las pasadas elecciones de renovación de ayuntamientos 2020 en Hidalgo.