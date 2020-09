Sacaron el cobre: Concejo de Pachuca autoriza 1,260 parquímetros más a Moviparq

Pese a que la función de los concejos municipales son meramente administrativas para contar con figuras representativas en lo que se da el cambio constitucional a autoridades electas, los concejales de Pachuca autorizaron la instalación de 1,260 parquímetros más en la ciudad.



El convenio modificatorio es para obtener 5% más de ganancias por los parquímetros, dándole al municipio el 45% de los ingresos; a cambio, el ayuntamiento dará luz verde para la instalación de 1 mil 460 más.



Como publicó blog.expediente la empresa Zeus Monitoreo Vial de Raúl Arróniz de la Huerta, mismo que también posee ComuniPark, tiene como práctica sobornar a las autoridades otorgando por debajo del agua ’un diezmo’ por permitirles operar, lo que enrarece más las condiciones bajo las cuales autoridades "temporales" tomaron la decisión.



La medida recaudatoria no prevé que los ingresos sean auditados, es decir, que a la fecha continuarán en la opacidad al no tener certeza sobre cuánto se percibe de ingresos por los cajones de estacionamiento.



La concejal María de la Luz Becerra Olvera advirtió que dicho aumento está condicionado a que el municipio ponga en operación en lo inmediato 2 mil 500 cajones de estaciones, por lo que tendrían que ser habilitados los mil 260 que faltan. También consideró que se debe auditar a la empresa, ya que existe la posibilidad de que haya aparatos funcionando y no se dé cuenta de eso a la alcaldía, por lo que obligarla a censarlos y retribuir los recursos que se generen, se tendrá el 5 por ciento que ofreció de aumento.



’Se está condicionando el aumento a que los parquímetros estén instalados y operando, cosa que esta administración no va a ver y estamos dejando obligaciones a la administración entrante; aunado a ello, a que los pachuqueños y visitantes condenarán a este Concejo de llenar de parquímetros la ciudad’, expuso la concejala.



En otro punto, también se avaló que los parquímetros funcionen en semáforo naranja para así poder aumentar la recaudación en lugar del semáforo verde que se había previsto con anterioridad.Con información de Adela Gámez | CRITERIO