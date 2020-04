Sacerdote de Pachuquilla que tiene "apariciones marianas" es acusado de abusos

Un sacerdote de Pachuquilla que supuestamente tiene apariciones de la virgen María y que ha sido testigo también de milagros en imágenes y esculturas "que lloran", fue denunciado por los medios Tribuna y Vanguardia.



De acuerdo con la versión del reportero Eduardo Rivera Castro del medio Tribuna, Eduardo David A. G., junto con otro sacerdote de la iglesia "Madre de Todos los Hombres de Pachuquilla" habrían abusado al menos de un menor, según la denuncia.



"Mi niño está evadido de este mundo, no habla, no quiere comer. Fui a ver a este obispo para denunciarlos, y el cínico me dijo que él no tenía la culpa que mi hijo fuera un amaneradito", afirmó la madre de la víctima.



Al respecto, el sacerdote ha denunciado la creación de perfiles falsos para calumniarlo. El que originalmente hizo la denuncia, fue dado de baja.



Resalta sin embargo, la creación de cuentas falsas para defender la iglesia así como también, de personas que días antes criticaron al sacerdote y que son acusadas de ser cuentas fake, pero que llevan en la red más de 10 años.



Además de los antecedentes del sacerdote, que fundó su propia iglesia ante la falta de reconocimiento de los "milagros" por parte de las autoridades eclesiásticas, la supuesta denunciante compartió una copia de la prueba de VIH practicada al menor de 13 años, misma que no es tan sencilla de conseguir ni de falsificar (aunque cabe la posibilidad).



La prueba del VIH es la que sigue:

Eduardo David A. G. y las supuestas apariciones marianas



“Comenzó a llorar la imagen del Sagrado Corazón Jesús el viernes 2 de junio del 2017 mientras yo rezaba el Santo Rosario. Al término del segundo misterio vi una sombra en el ojo derecho de la imagen no le di importancia, cuando anuncie el tercer misterio, del ojo izquierdo de la imagen emanaron unas lágrimas al momento llamé a mi esposa para que viera lo que estaba pasando eran las 10 de la noche. La imagen lloró aproximadamente 10 minutos sin parar y duro húmeda una hora y media y se secó como si no hubiera llorado” relató el sacerdote acusado de violación Eduardo David.











La Arquidiócesis de Tulancingo envío un comunicado en el que desaprueba la capilla y el altar del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen que ha creado Eduardo David Alonso González en el municipio de Mineral de la Reforma, así como las “supuestas apariciones, mensajes y lágrimas de las imágenes que han reportado (…)”.



El diario Milenio se presentó en la Iglesia de la Preciosa Sangre de Jesús, ubicada en Pachuquilla, para tener la postura del párroco del lugar, Margarito Escorcia Reyes, quien llegó a ofrecer sus servicios desde el 27 de agosto de 2018, “pero el padre tuvo una reunión en la Basílica y no se encuentra”, informó su secretaria Verónica Escamilla. Sin embargo, Escamilla señaló que Eduardo “a partir de junio del año pasado inició con lo de las supuestas lágrimas del Sagrado Corazón. Yo no vi que brotaran, sólo vi el lienzo mojado y los videos que presentan, no tienen zoom”, señaló.



Eduardo no es el único señalado por incurrir al desacato de las autoridades eclesiásticas, también Noé Díaz Vieyra, Sebastián Severiano Trejo del Moral y el padre Néstor, quien hasta marzo de 2018 había sido parte de la Iglesia Católica, “pero por motivos que desconocemos, excepto los padres, pues lo retiraron de la Iglesia y lo hicieron laico, así como nosotros”.



“Alguien de la Arquidiócesis ya se acercó a ellos, pero andan rebeldes con las autoridades. Néstor sigue ofreciendo misas, aunque ya no tiene autorización. Eduardo trajo la imagen del Sagrado Corazón acá en la Iglesia y estuvo tres días”, explicó.



Con información de Milenio y Vanguardia