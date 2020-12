Salario de miedo de ‘Vasco’ Aguirre: casi 4 MDD, como DT del Monterrey

+Pide a su nuevo equipo no caer en zona de confort



+Vuelve después de 20 años



+ ’Me hacía falta el cobijo de México y la carnita asada’, reconoce



+Regresa con cinco títulos en sus alforjas, uno de ellos con Ratones Verdes



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Con un salario exorbitante de casi cuatro millones de dólares, poco más de 77 millones de pesos anuales –según versiones periodísticas, el más alto del futbol mexicano, que contrasta con el millón 500 mil billetes verdes de Gerardo Tata Martino, al frente del Tri–, Monterrey presentó, a través de un video, a su nuevo estratega, Javier Aguirre Onaindia, 62 años de edad.



El Vasco regresa al futbol mexicano tras dos décadas, con cinco títulos en sus alforjas. Uno de ellos con los Ratones Verdes, el Copa Oro 2009; con Pachuca, 1999; y tres con Al Wahda, de Emiratos Árabes: bicampeón en copas Presidente, 2015-2016 y 2016-2017 y Copa de la Liga 2015-201.



Y lo hace convencido de llegar a una institución ––equipo más caro del balompié local, valuado en 68 millones 800 mil euros por el portal Transfermarkt– con un complejo deportivo moderno –que no envidia nada a los mejores del mundo–, por lo que se comprometió a redituar a la afición con cetros.



’Intentaré devolver con títulos ese cariño que le han dado al equipo durante tantos años. Lo intentaremos para que se sientan orgullosos de su equipo’, puntualizó.



Monterrey, agregó, debe estar en los primeros sitios a lo largo del campeonato y salir a ganar en la liguilla, ya que tiene todo para lograrlo.



’No hay pretextos, no habrá zona de confort’, amenazó el técnico que sustituye al argentino Antonio Mohamed.



Es el único mexicano en dirigir en América, Europa y Asia. En la mayoría de los equipos llegó como ‘bombero’.



Se prevé la llegada de Aguirre a México en las próximas horas, mientras el plantel retorna de vacaciones el jueves para alistar el Torneo Clausura 2021. Pero desde ayer la directiva hizo oficial el anuncio del regreso del ex timonel del Pachuca y del Tri, dos veces mundialista.



En el video, el Vasco manifestó que se convenció de volver porque la institución regia ’me ofrece todo para seguir creciendo’. Aguirre reculó luego de que había anunciado que sólo volvería al futbol a un cargo directivo, no al banquillo de un eqipo.



Tras saludar, ’hola amigos, soy Javier Aguirre, soy Rayado y ¡arriba el Monterrey!’, habló sobre las instalaciones de su nuevo club:



’Impresionante… ¡y mira que le he dado la vuelta al mundo! Durante un año que concebí irme a París, un año sabático, me moví por toda Europa viendo técnicos, amigos, entrenamientos, instalaciones y, sin temor a equivocarme, está entre lo mejor de lo mejor.’



Es decir, comparó, ’de última generación, las instalaciones, tanto El Barrial como el estadio, no le piden nada a muchísimos estadios e instalaciones de Europa o Japón. Monterrey está entre los 10 mejores no sólo en América, sino en el mundo en cuanto a instalaciones», comentó.



Aguirre dijo que Rayados es en la actualidad otro muy diferente al que dejó cuando decidió irse a Europa hace casi dos décadas



’Se percibe’, enfatizó, ’como un equipo pujante del siglo XXI, los títulos así lo hablan, ha tenido un crecimiento impresionante a una velocidad de crucero.’



En cuanto a lo que ofrece, desmenuzó:



’Intentaré estar a la altura de la exigencia. Como profesional he sido un poco o un mucho aventurero, diría yo, pero una vez que estoy instalado, donde sea, me da igual, me gusta mucho el trabajo, me gusta estar en la cancha y exigir al jugador… Soy un tipo que habla mucho. Veo mucho a los ojos. Intento ser transparente y franco.’



El timonel mexicano dijo que en su experiencia ha aprendido a tener una adaptación rápida al equipo, a entrenar con climas adversos, con nevadas en Zaragoza, en Pamplona, con traductores en Arabia, pero que ahora está contento de regresar a su país



Pues, reconoció, ’me hacía falta el cobijo de México y la carnita asada.’



Salario de miedo



Con 3.9 millones de dólares anuales, no sería la primera vez que Javier Aguirre lucirá un excéntrico sueldo. De acuerdo a ESPN, el Vasco se convertirá en el técnico mejor pagado de la Liga MX, distinción que también tuvo durante su etapa como entrenador de Egipto en la Copa de Naciones de África. Casi similar a los ingresos de Guillermo Ochoa, portero del América, y Jean-Pierre Gignac, delantero de Tigres: 4mdd.



Donde, de acuerdo al medio Jeune Afrique, poseía un salario de 108, 000 euros mensuales.



Con el salario que Rayados está dispuesto a pagar al técnico, casi igualaría el sueldo de cuatro millones de dólares anuales, reportado por diario Olé, cuando dirigió a la selección mexicana.



El medio indicó, en el 2009, que fue el tercer entrenador mejor pagado entre las naciones de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, solo superado por Fabio Capello de la selección inglesa y Marcelo Lippi de la italiana, pero por encima de los 2.6 millones del entrenador alemán Joachim Low y de Carlos Quieroz, de Portugal, ambos con un sueldo de dos millones.



En comparación, de acuerdo a ESPN, Antonio Mohamed, quien se desvinculó de Rayados tras perder el repechaje contra Puebla, cobraba 2.6 millones de dólares anuales.



El equipo regiomontano ha sido conocido por sus fuertes inversiones en el futbol mexicano, de acuerdo a las valuaciones del portal Transfermarkt, su plantilla fue la más valiosa del certamen Guardianes 2020. La última vez que logró coronarse fue en el torneo Apertura 2019.



Aguirre será parte del selecto grupo de entrenadores mejor pagados actualmente, entre los que están Ricardo Ferretti, director técnico de los Tigres, con 3.8 millones de dólares anuales, y Miguel Herrera, técnico del América, con dos millones de dólares por año, de acuerdo a diferentes medios.



La última experiencia de Aguirre como director técnico fue en LaLiga de España dirigiendo al Leganés, equipo que, aunque llegó con vida a la última fecha, no pudo salvarse del descenso con un balance de siete victorias, 10 empates y nueve derrotas. Luego de ocho meses el técnico fue cesado de su cargo.



’La capacidad de adaptación, la rapidez de la misma. La principal lección que yo creo que terminas aprendiendo es valorar como mexicano lo que tienes, tenemos un gran país’, señaló el estratega.



(Con información de los diarios La Jornada y El Economista)