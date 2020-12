Salario mínimo, el fantasma de Echeverría

No será inflacionario, pero pega a IP

Faltan estímulos fiscales a empresa

Nada ayuda a nuevos desempleado





Desde 1976, el salario mínimo frenó su crecimiento en relación a la inflación, en términos reales. El ritmo que se traía de crecimiento del salario mínimo era ’estable’ con la inflación. Sin embargo, fue Luis Echeverria quien dejó una economía deteriorada por la compra de empresas destrozadas por sus dueños.



Esto generó un boquete en las finanzas públicas cuyas secuelas se aprecian hasta nuestros días, donde el bienestar de la sociedad se deterioro de tal forma, que no hay dinero de las finanzas públicas suficiente para enfrentar la grave tragedia de la miseria y pobreza que afectan a más del 70% de la población en el país.



El anuncio que se dio a conocer hace unos días por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, un organismo tripartita (patrones, gobierno y trabajadores), de un incremento de 15% tiene claroscuros que son importantes destacar.



Si bien, ya se desató el salario de multas y precios de bienes y servicios proporcionados por el gobierno en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, es muy claro que esto también generó un grave daño en el poder adquisitivo de ese salario, que muchos mexicanos aún perciben como sustento para sus familias.



Constitucionalmente, el SM no cumple con el fin que marcó el Legislativo: cubrir las necesidades de comida, techo, transporte, educación y esparcimiento de una familia. Esto, ni en sueños podría lograrse.



Por ello, desde esa óptima es positivo el incremento de 15%, ya que la perdida del poder adquisitivo es imperdonable, para los anteriores gobiernos. Y, no me estoy haciendo el ’chairo’, pero se tiene que reconocer que el gobierno es el factor que define los salarios de los trabajadores.



Sin embargo, esta cantidad no es suficiente para lograr el objetivo constitucional. Sigue como un paliativo, pero que sí afecta a las empresas ya que ello representa un golpea sus utilidades que se verán reflejadas en los precios de las mercancías que producen.



Al mismo tiempo, estas medidas, en los tiempos de Covid-19, no resuelven la vida de los millones de trabajadores que perdieron sus empleos por la pandemia. Simplemente es una noticia anecdótica, sin impacto en ellos.



Aunado a lo anterior, está el hecho que se necesitan estímulos fiscales a las empresas que generan empleos. Eliminar el impuesto sobre las nóminas y dar una tregua (no la exención) en el pago de impuestos de las compañías.



Una herramienta que podría ser la que marque el desarrollo de los trabajadores, se ve empañada por la voracidad de una política fiscal que no proporciona estímulos en los momentos de crisis, sino únicamente se convierte en una nota que nada resuelve la economía del país. Electorera, pues.



TURISMO: Los daños generados al turismo, a través de políticas erróneas en esa materia del gobierno de la 4T, están provocando enormes pérdidas en sectores como el hotelero, restaurantero y aéreo. Interjet es un ejemplo, pero hay muchos más. Cancún, donde gobierna la morenista Mara Lezama, por ejemplo, esta temporada considerada ’alta’ será la peor de toda la historia. Las pérdidas se estiman en más de 2 mil millones de dólares en este año en el sector hotelero de Cancún.



IPADE: IPADE Business School, que dirige Rafael Gómez Nava, a través de su Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección y con el apoyo de AT&T México, que lleva Mónica Aspe, presentó el reporte ’Trabajo decente en México 2005-2020: Análisis con perspectiva de género’, donde compara las condiciones laborales generales en nuestro país entre las mujeres y los hombres para ejercer un trabajo decente, es decir, con las condiciones y un salario justo por las actividades realizadas, tomando como referencia el octavo de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.







