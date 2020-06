Saldaña: ¿de la Rectoría a la Gubernatura?

A un año de la elección de gobernador en Guerrero, es evidente que algunos aspirantes anden desatados y desesperados, en especial los que desde los 90s buscan el voto y la confianza de los electores (verbigracia Félix Salgado Macedonio y Manuel Añorve Baños).

En los últimos meses se han publicado diversas encuestas que ubican a los senadores Félix Salgado (Morena) y Manuel Añorve (PRI) como los punteros en sus respectivos institutos políticos, lo que hasta cierto punto es una ventaja, pero también es necesario precisar que son los aspirantes que más negativos arrastran. ’Son unos cartuchos quemados’, dirían en mi pueblo.

Ser popular no es malo en política. Lo malo es ser popular en cuestiones negativas.

Muchos dirigentes partidistas y aspirantes a la gubernatura no entienden que cada proceso electoral es diferente y que lo que funcionó ayer no tiene la más mínima garantía de que funcione mañana.

Es cierto, Morena es el partido a vencer en las próximas elecciones, pero de aquí a once meses todo puede pasar. O sea, no hay nada seguro para nadie.

En las encuestas que se han dado a conocer, destacan personajes con liderazgo, arraigo social y que no han manifestado públicamente si buscarán o no la Gubernatura. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, es el más claro ejemplo.

Y, a pesar de no militar en ningún instituto político, Saldaña Almazán obtiene mejores puntos en las encuestas que varios de los que desde hace un buen tiempo recorren las 7 regiones de la entidad para promocionar su imagen y/o proyecto político.

En la pasada elección de gobernador y luego de los lamentables hechos de Iguala, el nombre del rector de la UAGro también destacó en las encuestas. Pero decidió no participar. De hecho, también declinó ser gobernador interino en octubre de 2014.

Tres años después (el 26 de febrero de 2017), los universitarios decidieron reelegirlo como rector de la máxima casa de estudios de la entidad para el periodo 2017-2021.

Curiosamente, el periodo de Javier Saldaña concluye el mismo año en que se elegirá al próximo gobernador de la entidad, a 81 presidentes municipales y a los integrantes de lo que será la LXIII Legislatura local.

Mientras algunos aspirantes a la gubernatura se dan golpes bajos al interior de sus respectivos institutos políticos, Javier Saldaña posiciona día con día su imagen a base de trabajo e importantes gestiones a favor de los universitarios y del pueblo de Guerrero en general.

Es evidente que el oriundo de Santa Bárbara (localidad serrana de Chilpancingo) se deja asesorar por expertos en imagen pública y se da el tiempo para escuchar las sugerencias y recomendaciones de su equipo más cercano de colaboradores. Y está consciente que lo más importante en una campaña no es el adversario sino el elector, toda vez que es éste con su respaldo el que decide quién debe ser el ganador.

Desde luego que Javier Saldaña no ha estado exento de ataques y campañas de lodo en las redes sociales. Afortunadamente, no ha caído en el juego perverso de sus adversarios y no lo han distraído en la ruta de consolidar a la UAGro como una institución de calidad académica.

Manejar con transparencia los recursos de la UAGro, rendir cuentas claras a la comunidad universitaria y coordinarse con las autoridades sin importar el partido al que pertenezcan, son sus mejores cartas de presentación.

Hasta donde se sabe, dirigentes de varios institutos políticos lo han invitado para ser su candidato en 2021.

En el PRI y en el PRD, por ejemplo, no lo ven mal, ya que es un personaje que ha demostrado ser respetuoso de la pluralidad política e ideológica, que sabe trabajar en equipo y que es un hombre de resultados en el ejercicio público.

Insisto, sin decir públicamente que quiere ser el sucesor de Héctor Astudillo Flores en la Gubernatura, el nombre del rector aparece en las encuestas y es tema de conversación entre la clase política estatal y nacional.

¿Qué ocurría si decidiera participar en la elección?

Estoy seguro que pondría nerviosos a quienes creen tener ganada o amarrada la elección del 6 de junio de 2021.

Muy pocos personajes logran mantenerse vigentes en el escenario político, sobre todo, cuando no forman parte de un partido o de una organización social.

Javier Saldaña es un zoon politikón de la sociedad civil, alguien que no pierde el tiempo en confrontaciones estériles y que sabe hacia dónde se dirige.

Ojalá se anime a participar en la contienda por la gubernatura, ya que sería un buen candidato, porque proviene de la cultura del esfuerzo y, lo más importante: no arrastra negativos.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias