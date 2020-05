Saldaña: generar simpatías y confianza fuera de la UAGro

Sin militar en ningún partido político y dedicarse solamente a rendirle cuentas claras a los universitarios que lo eligieron como rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán ha consolidado su imagen como un personaje confiable en la política guerrerense y se ha colocado en una posición clave para lo que viene en 2021.

Muy pocos rectores han recibido importantes reconocimientos por su liderazgo, por el buen manejo del presupuesto y por su contribución en la consolidación académica y científica de la máxima casa de estudios de la entidad.

Llegar a dirigir los destinos de la UAGro, no fue algo sencillo para Javier Saldaña.

En 2010 lo bloquearon, pero se disciplinó.

Perseveró y logró su meta.

En 2013, los universitarios lo ungieron como rector para el periodo 2013-2017. Cuatro años después y luego de una reforma a la Ley Orgánica de la UAGro aprobada por la LXI Legislatura del Congreso local, fue reelegido en el cargo para el periodo 2017-2021.

Gracias a su arduo trabajo y a su sencillez como persona, Javier Saldaña se ganó el respeto de la comunidad académica, de la clase política guerrerense y de destacados personajes de la vida política nacional.

El 26 de febrero de 2014 recibió un reconocimiento de la Empresa Xerox Mexicana S.A. de C.V. por el constante compromiso de la máxima casa de estudios con el desarrollo sustentable y por su destacada participación en los programas de reciclaje.

Un año después, el 17 de octubre de 2015, le fue entregado un reconocimiento enviado por la Secretaría de Gobernación, por el compromiso social de la UAGro en su invaluable colaboración como instancia verificadora del programa Agenda para el Desarrollo Municipal en beneficio de los municipios de México.

El 9 de noviembre de 2017 y gracias a su liderazgo, la UAGro recibió de la Fundación Global Quality el galardón ’Gold Elite’ por su contribución al fomento de la responsabilidad social, cultural y educativa del país.

En un evento realizado el 11 de diciembre de 2018 en la Escuela Superior de Derecho, en Acapulco, la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior entregó a la UAGro un reconocimiento por consolidarse como una institución sobresaliente al contar con el 90.88% de la matrícula de educación superior en programas de buena calidad. La entrega de dicho reconocimiento se realizó de manera simbólica ante la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Además, en una sesión ordinaria de rectores realizada en Cancún, Quintana Roo el 28 de octubre de 2016, fue electo como presidente del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex) para el periodo 2016-2018.

Javier Saldaña no es un político de pleitos.

Una de sus principales fortalezas es el diálogo.

Su buena coordinación con los gobiernos estatal y federal le han permitido también lograr importantes beneficios para la UAGro.

Y con los dirigentes partidistas, ni se siga. También tiene una excelente relación, ya que la mayoría de ellos egresaron de las aulas de la máxima casa de estudios.

El pasado fin de semana, el dirigente de Movimiento Ciudadano en Acapulco, Julián López Galeana, reconoció la labor que Saldaña realiza para ayudar al gobierno en el combate y erradicación del Covid-19, y aseguró que la UAGro ’es un órgano promotor de la justicia social de una forma expedita y muy eficiente’.

’Javier Saldaña en esta pandemia, en esta crisis que se ha derivado por el Covid-19 ha demostrado una extraordinaria manera de afrontar las cosas’, señaló través de un comunicado.

También celebró la creación del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud, que realiza pruebas y detecta casos de Covid-19 en los universitarios y público en general, además del material que crean los universitarios como el gel antibacterial.

’Todas estas acciones merecen todo mi reconocimiento y de la ciudadanía, y en mi calidad de dirigente municipal de un partido político me atrevo a hacer público un reconocimiento al trabajo que emprende el rector, acciones que están fortaleciendo los esfuerzos institucionales del gobierno’, dijo.

Y eso no es todo.

Durante su visita a Chicago, Illinois, el pasado 11 de febrero, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló en entrevista que para su partido el candidato a la gubernatura de Guerrero debe ser quien garantice el triunfo, por lo que contempla como una de sus propuestas al rector de la UAGro.

’Conozco personalmente al rector Javier Saldaña, es una persona honesta, humilde, comprometido, es un hombre reconocido y respetado’, destacó.

En los corrillos del PRD también se menciona el nombre del rector de la UAGro como el tercero en discordia, en caso de que Jesús Velázquez Aguirre y Carlos Reyes Torres no se pongan de acuerdo.

No cabe duda que el oriundo de Santa Bárbara –localidad serrana de Chilpancingo– también genera simpatías y confianza fuera de la UAGro.

¿Se animará a participar para buscar la gubernatura o terminará su periodo como rector? Esa es la cuestión.

ENTRE OTRAS COSAS… Durante la sesión virtual del pasado miércoles, la diputada local por el PRD, Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, presentó un exhorto al Ayuntamiento de Acapulco, que encabeza Adela Román Ocampo, para que cumpla con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y publique los contratos de adquisición de insumos materiales de obras públicas asignadas de manera directa, por licitación e invitación restringida, así como el informe de avance programático o presupuestal, balances generales y estados financieros, ya que no están reportados en su portal web.

La legisladora señaló que la pandemia por el Covid-19 no puede ser justificación para que los ayuntamientos gasten el presupuesto sin ningún control y sin transparencia.

En efecto, ningún ayuntamiento debe gastar los recursos del pueblo con total opacidad.

Pero es claro que eso no lo entiende Adela Román, ya que ha sido señalada en múltiples ocasiones de incurrir en actos deshonestos. Y lo que es peor: permite que algunos de sus asesores coloquen a sus hermanos en puestos clave de la administración municipal.

