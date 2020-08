Saldaña, la UAGro y lo que sigue…

--------------

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, ha andado muy activo en los últimos días, ya sea inaugurando obras en Facultades y Preparatorias, o firmando importantes convenios de colaboración con diferentes instituciones públicas. Por supuesto, en eventos públicos con poca gente, usando cubrebocas y cuidando la sana distancia.

También ha estado al pendiente de que el nuevo ciclo escolar inicie sin contratiempos y abriendo más espacios a jóvenes de nuevo ingreso en escuelas del área de la salud (Enfermería, Ciencias Químicas, Ciencias Naturales y Nutrición de los Alimentos).

Desde luego que no todos ven con buenos ojos que el rector Javier Saldaña ande muy activo en todo el estado y que reciba importantes reconocimientos por la ardua labor que ha realizado al frente de la UAGro.

Hace unos días (25 de agosto) manifestó que hay universitarios que quieren ver a la máxima casa de estudios de la entidad peleada y confrontada.

Esto lo dijo en el poblado de La Venta, municipio de Acapulco, durante la colocación de la primeria piedra para la construcción de un nuevo edificio de tres niveles en la Escuela Preparatoria Popular ’Digna Ochoa’.

En efecto, en el pasado hubo rectores que se la pasaban peleando con los gobiernos, y que ahora pretenden regresar al poder a través de movimientos desestabilizadores al interior de la UAGro.

Afortunadamente, la mayoría de los universitarios son testigos del trabajo realizado por el rector Javier Saldaña, quien durante siete años ha conseguido importantes apoyos para la comunidad universitaria, además de ser un hombre sensible a las causas sociales del estado de Guerrero, a tal grado de ser considerado como un serio prospecto a la gubernatura para las elecciones del próximo año.

En 2014 y luego de la salida de Ángel Aguirre Rivero de la gubernatura por los lamentables sucesos de Iguala, representantes del gobierno federal y del PRD estatal y nacional se acercaron al rector de la UAGro y le ofrecieron ser gobernador interino y terminar el periodo de Aguirre. Pero Saldaña declinó la propuesta y decidió seguir al frente del cargo que le confirieron miles de universitarios.

El oriundo de Santa Bárbara es un hombre de diálogo, de trabajo y respetuoso de las instituciones. Y agracias a eso, la UAGro destaca como una de las mejores universidades del país.

Dentro de ocho meses concluye su segundo periodo como rector, y es claro que no se irá a su pueblo a ordeñar vacas.

Javier Saldaña será un actor importante en lo que se avecina en Guerrero, electoralmente hablando. Quien lo minimice, estaría cometiendo un grave error.

LA VOZ CRÍTICA DE MORENA EN GUERRERO

A través de las redes sociales, el diputado federal por Morena y representante del distrito 06 de la Costa Chica, Rubén Cayetano García, denunció este viernes que Mario Delgado Carrillo –su coordinador parlamentario– pretende callarlo por cuestionar a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y al hermano de ésta (Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros), durante una plenaria de Morena.

’Repruebo la actitud del diputado Mario Delgado Carrillo, al pretender callarme por cuestionar legítimamente a la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, por actos de corrupción cometidos en Guerrero por su hermano Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, durante nuestra reunión plenaria de Morena’.

Y prosigue: ’Nadie ¡absolutamente nadie! Puede reconvertir (sic) a un diputado federal por sus dichos, esa salvaguarda nos la concede el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’.

Se entiende que el diputado Cayetano quiso decir ’reconvenir’.

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (RAE), reconvenir es ’censurar o reprender [a alguien] por algo’.

El también ex secretario general del Comité Directivo Estatal de Morena, le exigió a su coordinador parlamentario respeto ’a la voz de más de 70 mil mujeres y hombres libres que me eligieron como representante de la Nación’.

Y le reiteró que el pueblo no lo eligió para solapar actos de corrupción y callar convenientemente por cuestiones políticas.

En efecto, Mario Delgado no tiene derecho de callar o reconvenir a ningún diputado federal, ni siquiera a sus compañeros de bancada.

Rubén Cayetano es una voz crítica al interior de Morena y de la Cámara de Diputados. Además, de ser uno de los militantes más congruentes de Morena y que destaca en el debate parlamentario y en la presentación de iniciativas de ley.

Tal vez haya quienes se incomoden por denunciar a funcionarios de la Cuarta Transformación por cometer actos de corrupción y de utilizar sus cargos para promoverse con miras a la elección del próximo año, como es el caso de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. Pero debe quedar claro que el diputado Rubén Cayetano está cumpliendo con su obligación de denunciar ante la opinión pública y ante las autoridades correspondientes los actos deshonestos que cometen ciertos personajes que reeditan lo que antes tanto cuestionaron del PRI y del PAN.

ENTRE OTRAS COSAS… De acuerdo a la encuesta mensual de Alcaldes de México –de Massive Caller–, publicada el martes 25, el 32% de los chilpancingueños aprueban la gestión del alcalde perredista Antonio Gaspar Beltrán, mientras que más del 60 por ciento desaprueban al autonombrado ’Gobierno de la Gente’.

En cuanto a la probabilidad de reelección o para buscar un nuevo cargo público, a la pregunta: ¿Si su actual alcalde quisiera reelegirse o buscar un nuevo puesto público votaría por él/ella en las elecciones del año 2021? Sólo el 19.16% señaló que sí votaría por Gaspar Beltrán. ¡Zas!

¿Tan mal andan las cosas en Chilpancingo para que el 68 por ciento de los ciudadanos repruebe al alcalde? Pues todo parece indicar que sí.

