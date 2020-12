Saldo de pobreza e inestabilidad por el OVID-19

LA CRISIS DEL COVID-19 HA GOLPEADO A LOS TRABAJADORES EN EL EMPLEO Y EN SU SALARIO Y TENDREMOS UN SALADO DE POBREZA E INESTABILIDAD SOCIAL: OIT



+Garantiza ISSSTE terapias antirretrovirales de VIH



+Tenemos un gobierno reprobado en su gabinete



CIUDAD DE MEXICO .- Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pandemia de COVID-19 provocó que en el primer semestre de 2020 los salarios mensuales de dos terceras partes de los países sobre los que se disponía de datos oficiales se redujeran o crecieran más lentamente; además, es probable que en el futuro cercano la crisis ejerza una inmensa presión a la baja sobre los salarios.



Además, al analizar los datos, parecía observarse un aumento del salario medio en una tercera parte de los países que habían facilitado datos; sin embargo, ello se debía a la distorsil valor promedio provocada por el gran número de trabajadores mal pagados que habían perdido el empleo y cuyos datos ya no se incluían entre los de los asalariados.



En los países en los que se adoptaron medidas firmes para preservar el empleo, los efectos de la crisis se sintieron fundamentalmente como reducciones salariales, más que como pérdida masiva de puestos de trabajo.



El Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 indica que la crisis no ha afectado del mismo modo a todos los trabajadores. Las mujeres se han visto más perjudicadas que los hombres. De las estimaciones basadas en una muestra de 28 países europeos se desprende que, sin los subsidios, en el segundo trimestre de 2020 la pérdida salarial para las mujeres hubiera sido del 8,1 por ciento frente al 5,4 por ciento para los hombres.



La crisis también ha asestado un duro golpe a los trabajadores con remuneraciones más bajas. Quienes tenían una ocupación de baja calificación perdieron más horas de trabajo que quienes ocupaban un cargo directivo o profesional mejor remunerado. A partir de los datos del grupo de 28 países europeos el informe explica que, sin los subsidios temporarios, el 50 por ciento de quienes menos ganan hubiera perdido aproximadamente el 17,3 por ciento de su salario.



Sin los subsidios, la cuantía salarial media perdida en todos los grupos hubiera sido del 6,5 por ciento. Sin embargo, dichas prestaciones compensaron el 40 por ciento de este monto.



Según Guy Ryder, Director General de la OIT, ’El crecimiento de la desigualdad a causa de la crisis de la COVID-19 podría dejar un desolador saldo de pobreza e inestabilidad social y económica de enormes proporciones. Nuestra estrategia de recuperación debe centrarse en las personas. Necesitamos políticas salariales adecuadas que tengan en cuenta la sostenibilidad del empleo y de las empresas, en las que se aborden también las desigualdades y la necesidad de sostener la demanda. Si queremos reconstruir pensando en un futuro mejor, también hemos de plantearnos cuestiones incómodas, como por qué con tanta frecuencia las ocupaciones de gran valor social, como la de cuidadores/as y personal docente son sinónimo de sueldo bajo.’



’El crecimiento de la desigualdad a causa de la crisis de la COVID-19 podría dejar un desolador saldo de pobreza e inestabilidad social y económica de enormes proporciones."



En el Informe se incluye un análisis de los sistemas de salario mínimo, que podrían ser un factor determinante para conseguir una recuperación sostenible y justa. En la actualidad, el 90 por ciento de los Estados Miembros de la OIT tiene establecida alguna modalidad de salario mínimo. Ahora bien, incluso antes de comenzar la pandemia de COVID-19, a nivel mundial, 266 millones de personas –el 15 por ciento de todas las personas asalariadas del mundo– percibían una remuneración inferior a la del salario mínimo por hora, ya fuera a causa del incumplimiento de la normativa pertinente o porque su ocupación estaba excluida de la misma. Las mujeres son mayoría entre los trabajadores que perciben el salario mínimo o una suma inferior.



’Un salario mínimo adecuado pone al trabajador a salvo de una remuneración baja y reduce la desigualdad’, dijo Rosalía Vázquez Álvarez, una de las autoras del Informe. ’Sin embargo, lograr la efectividad de las políticas del salario mínimo exige un conjunto exhaustivo e inclusivo de medidas. Significa lograr un mayor cumplimiento, ampliar la cobertura a más trabajadores, y establecer un salario mínimo a un nivel adecuado e ir actualizándolo, a fin de que el trabajador y la familia puedan tener un mejor nivel de vida. En los países en desarrollo y emergentes, la mejora del cumplimiento exigirá la transición de los trabajadores desde el sector informal hacia el sector formal’.



El Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 analiza también las tendencias de los salarios en 136 países en los cuatro años anteriores a la pandemia. Se observa que el crecimiento mundial del salario real osciló entre el 1,6 y el 2,2 por ciento. Los salarios reales aumentaron más rápidamente en Asia y el Pacífico y en Europa Oriental, y con mucha más lentitud en América del Norte y Europa Septentrional, Meridional y Occidental….



GARANTIZA EL ISSSTE TERAPIAS ANTIRRETROVIRALES



Al conmemorar el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que el organismo garantiza la continuidad de los tratamientos antirretrovirales a los pacientes y realiza todas las gestiones para que 11 mil 161 derechohabientes con este padecimiento reciban atención y medicamentos durante la pandemia COVID-19.



El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), constituye otra de las pandemias mundiales que ha puesto en jaque a los sistemas de salud en el mundo; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cierre de 2019 la enfermedad cobró la vida de 690 mil personas y sumó 38 millones de personas infectadas a nivel global.



En la contingencia sanitaria por COVID-19, el ISSSTE ha mantenido la prestación de los servicios a los afectados por esta patología en las 71 unidades médicas con las que cuenta en el territorio nacional que proporcionan atención específica a este sector, señaló Ramírez Pineda.



Afirmó que se han realizado gestiones y ajustes para que no les falten medicamentos a los pacientes con esta enfermedad, incluso, en plena pandemia, se inauguró la Clínica Especializada en VIH y SIDA ’San Fernando’, en las instalaciones de la Dirección Normativa de Salud, con el propósito de mantener una mayor vigilancia de los enfermos, ya que son población vulnerable al SARS CoV-2.



Por su parte, el Director Normativo de Salud, Ramiro López Elizalde, refirió que la Clínica Especializada tiene el objetivo de dignificar la atención médica en pacientes con VIH, mediante acciones preventivas de control y atención encaminadas a brindar un servicio integral y eficiente a la derechohabiencia.



Explicó que de las 11 mil 161 personas con VIH y con SIDA que se atienden en el Instituto, 88 por ciento son hombres y 12 por ciento mujeres, por lo que el Instituto promueve campañas preventivas permanentes en la población de localidades y municipios de todo el país, a través de los grupos comunitarios del programa preventivo ’ECOS para el Bienestar’. …



TENEMOS UN GOBIERNO DE MORENA REPROBADO EN SU GABINETE Y SIN CAPACIDAD PARA GRANDES TEMAS



Tenemos un Gobierno de Morena reprobado en su gabinete y que no ha tenido la capacidad para resolver los grandes temas del país, como muestran los más de 7 mil 500 feminicidios, y los más de 2 mil 600 secuestros en lo que va de esta administración, consideró Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Al realizar un balance del Segundo Informe del Gobierno federal, el dirigente del tricolor aseguró que tenemos un gobierno que no ha tenido la capacidad para resolver los grandes temas del país, como muestran los más de 7 mil 500 feminicidios y los más de 2 mil 600 secuestros, en lo que va de esta Administración.



El líder priista advirtió que en 2020, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se van a incorporar más de 10 millones de pobres en México, además de que ha caído la economía, no hay inversión, no hay desarrollo y se ha perdido el presupuesto para atender a mujeres; sector que ha sufrido más de 750 feminicidios en lo que va del año.



Alejandro Moreno recordó que hay más de cien mil muertos por la pandemia en el país y .se tiene la tasa de mortalidad más alta, ’debido a la falta de un gobierno eficaz y eficiente’, por lo que a nivel internacional se considera que tenemos los peores resultados en el manejo del Covid-19. Se gobierna, indicó, con ocurrencias, como en el caso de Tabasco, en donde se inundaron las zonas más vulnerables, ’como decisión de cálculo mal planeada’.



En una mesa de análisis, transmitida por Televisa, el dirigente del tricolor calificó el mensaje del Ejecutivo federal como demasiado optimista y poco realista, ante los nulos resultados. Hizo hincapié en que no hay vacunas contra la polio, el sarampión o la influenza, además de la escases de medicamentos.



Lo que se necesita construir, consideró el Presidente del Revolucionario Institucional, son resultados y respuestas. Hay muy buenas intenciones, subrayó, pero hay pocos resultados, lo que queremos es generar turismo, inversión, que haya salud, trabajar en temas del cambio climático y poder a hacer de México un país moderno.



’Nosotros estamos para trabajar por el país, darles certeza a los empresarios, generar empleos en todo México, para que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida’, aseguró el líder priista. Agregó que hay preocupación por las iniciativas presentadas por el gobierno federal, entre las que hay propuestas que parecen nuevos impuestos, que pueden afectar a los micro y medianos empresarios, golpear al sector productivo y hacer perder cinco millones de empleos el próximo año.



Finalmente, Alejandro Moreno afirmó que, ante la falta de resultados, es necesario que el gobierno federal realice propuestas claras, que escuche a la oposición y que reconozca sus errores, ’porque lo que se quiere es que le vaya bien a México’. Por ello, exhortó a construir una nueva mayoría en las elecciones del próximo año, en las que el ciudadano participe, tras destacar que en Coahuila e Hidalgo ya le dijeron no al oficialismo y Morena, por su incapacidad e inexperiencia…



([email protected]).