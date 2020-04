¿Saldrá la verdad a flote?

Coronavirus: ¿de origen animal o laboratorio?

-¿La supremacía mundial sería el objetivo?

-Ocasionan dudas, estadísticas y ’neumonía atípica’



HIPOTÉTICAMENTE, el coronavirus inició su propagación en un mercado de mariscos en Wuhan, China, a finales de diciembre pasado. También, hipotéticamente, su origen se remite a un animal, aunque no se descarta la paternidad de un laboratorio humano.



El monotema ha colocado en el terreno especulativo a dos grandes potencias mundiales: China y Estados Unidos de Norteamérica. Los asiáticos creen que un agente estadunidense infectado inició la propagación en el mercado comunitario, mientras que los americanos consideran que se trató de una jugada de jaque mate en la competencia por la supremacía mundial.



Sea como fuere, se da por descontado que tarde o temprano la verdad histórica saldrá a relucir y aclarará la sorprendente aparición del virus que provoca la enfermedad Covid-19 y que mantiene en máxima alerta al mundo entero.



La pandemia afecta a gran cantidad de países, colapsando sistemas de salud y económicas, y, obviamente, provocando miles de infectados y de víctimas mortales.



Pero no todo es negativo.



La obligada paralización industrial a nivel mundial prácticamente está descontaminando el planeta, de acuerdo a estimaciones científicas y de organizaciones no gubernamentales defensoras del medio ambiente, lo que podría considerarse, dentro de lo que cabe, como un saldo positivo.



Para buena fortuna de las naciones del viejo continente, la curva epidémica tiende a bajar en indicativo de que está pasando el ’pico’ o fase más peligrosa de propagación.



Luego de que China e Italia fueron países considerados como la ’zona cero’ o epicentro de la pandemia, el turno toca a la Unión Americana que registra miles de contagios y elevado número de muertes por la enfermedad Covid-19.



Por cierto, la marcada diferencia estadística en la frontera sur gringa y el norte azteca, prácticamente mantiene extrañados a propios y extraños. Los casos positivos y fallecimientos en los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California, superan con creces la similar contingencia sanitaria en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California.



Sobra decir que las especulaciones en torno al caso no se han hecho esperar, por lo que la vox populi sugiere manipulación informativa por parte del gobierno de la Cuarta Transformación.



En el mismo contexto, comienza a trascender el extraño incremento de muertes por ’neumonía atípica’, enfermedad mortal que, eso sí, puede derivar de una gripe mal tratada.



No obstante, el marcado incremento de actas de defunción por esa causa hace dudar lo mismo a deudos de víctimas que a propietarios de agencias funerarias.



En ambos casos, la preocupación de unos y otros obedece únicamente y exclusivamente a la posibilidad de que en realidad el factor mortal tenga su origen en el coronavirus y no en una ’neumonía atípica’. Desde esa perspectiva, nada tienen que ver los neoliberales o los conservadores, sino el natural instinto de conservación de quienes estuvieron en contacto directo con las víctimas.



Por otra parte, analistas especializados en temas macroeconómicos dan por hecho que la contracción de la economía o recesión será la otra cara de la moneda negativa una vez que la pandemia y sus estragos hayan concluido su labor en el planeta.



Ni hablar.



DESDE EL BALCÓN:

Pues resulta que el director del departamento de Geoinformática de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros, MARIO CAVAZOS, dio positivo a la prueba de Covid-19 y convalece en una clínica privada.

El diagnóstico inicial fue el de ’neumonía atípica’, de acuerdo a la sintomatología al momento del ingreso, el pasado miércoles, y su estado de salud es reportado como estable.

Lunes y martes acudió a sus labores en la JAyD, por lo que se sospecha que pudo haber contaminado a sus subalternos, quienes fueron avisados hasta el sábado, con instrucciones de dos semanas en cuarentena a partir de hoy lunes.

Extrañamente, el protocolo sanitario no operó de manera oportuna en la paramunicipal y se dejaron correr tres días hábiles, con el consiguiente riesgo de propagación por parte del personal cercano al licenciado CAVAZOS.

La dirección de Geoinformática, el departamento de Salud, Recursos Humanos y la Gerencia General de la Junta de Aguas y Drenaje de la ciudad de Matamoros serían responsables indirectos en un eventual incremento de propagación del coronavirus, al exagerar en el hermetismo de la información por cuestiones de imagen y política.



Y hasta la próxima.

