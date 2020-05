¿Saldremos el 1 de junio?

La fecha tentativa de que el uno de junio se reanuden actividades en algunos sectores de la producción y que algunos han tomado como el final de la confinación, mantiene los nervios alterados para los que consideran será el término de la reclusión y otros que ven con temor reincorporarse a las actividades cotidianas.



Son las dos ópticas con que se advierte lo que se avecina, ya que en algún momento culminará la pandemia, aunque no se sabe con certeza, cuándo sucederá eso.



Y es que la población continúa sin entender del grave riesgo en que se encuentran ellos, sus familiares, amigos y hasta desconocidos, con los que eventualmente vienen sosteniendo encuentros que no son necesarios.



Las autoridades de salud anunciaron que la curva de la pandemia llegaría a su cresta en dos semanas de mayo ubicadas hasta el 17 de mayo, época en que ocurrirían el mayor número de contagios y de decesos, lo que efectivamente se produjo, aunque los contagios y la mortandad no cedieron y continúa en números alarmantes.



Fue por eso que en la CDMX se determinó ampliar el término del uno de junio hasta el 15 de junio, para mitigar esa propagación de contagios, aunque a nivel nacional la gente continúa con la firme idea de liberar el encierro a partir del inicio de junio.



Por lo pronto, no existe fecha para el regreso a clases presenciales y se determinó como fecha tentativa el inicio del siguiente año escolar para el mes de septiembre.



La semana que inició ayer será determinante para definir los pasos a seguir, pues existen estados donde el virus se hace más patente, mientras que en otras entidades bajaron los contagios y con ellos las restricciones.



Aguascalientes y Nuevo León son dos de ellos en los que ya se muestra actividad económica. En el primero de ellos casi total y en el segundo en algunos sitios como restaurantes de la zona conurbada de Monterrey, aplicadas las nuevas norma sanitarias. Aguascalientes, Campeche y Colima, son las entidades que registran menor número de muertos.



En otros, como Puebla, la automotriz VW determinó que será prudente para el reinició de actividades que se tenía previsto para el 1 de junio, después de que el gobierno del estado emitió un decreto asegurando que no había condiciones para reanudar actividades.



En Puebla como en otros estados los contagios se multiplican, los más provocados por el levantamiento de algunas restricciones, como fue la anulación de la ley seca.



De acuerdo con datos de las autoridades de Salud, la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades que rebasan los mil fallecidos por contagios del Covid-19.



Pero hay otras entidades en las que la pandemia pegó fuerte como Baja California con más de 600 muertos, Tabasco y Sinaloa que se acercan a los 400 y un gran número de entidades con más de 100 muertos por el Covid-19.



*****



La iniciativa presentada por la diputada Dolores Padierna para modificación o eliminación de 44 Fideicomisos será analizada por un Parlamento Abierto ofreció el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de MORENA en la Cámara alta.



*****



Sigue creciendo la cifra de políticos contagiados por el Covid-19, además de los tres gobernadores Omar Fayad, Francisco Domínguez y Adán Augusto López, se suman la alcaldesa de Hermosillo Célida López y el secretario de Gobierno de Sonora, Miguel Ernesto Pompa, además de otros en el ámbito federal.



[email protected]

[email protected]