Salgado Parra; ya se la deben en el PRI

(Carta a Don Héctor)

CON TODO Y QUE EN POLITICA NADA ES SEGURO, puede decirse que en el caso de Chilpancingo, es decir, hablando de la presidencia municipal, ya le toca a quien hoy es por segunda ocasión diputado local; me refiero a Jorge Salgado Parra, quien aspira a convertirse en candidato a alcalde por su partido, el Revolucionario Institucional.



Por cierto, algunas encuestas, como la levantada por Massive Caller, el pasado 23 octubre, es decir, hace unos días, lo dan como el aspirante del PRI con el mayor porcentaje para convertirse en candidato a alcalde.



Doctor en Derecho, Salgado Parra tiene años buscando ser candidato a presidente municipal de Chilpancingo, Sin embargo, por uno u otro motivo no se le ha dado la oportunidad de abanderar a su partido, y en consecuencia ganar la elección. Hace tres años, por ejemplo, se le hizo a un lado, y las consecuencias están a la vista: el PRI perdió la elección.



En efecto, dicen en el PRI que si el candidato a alcalde de Chilpancingo, hace tres años hubiera sido Jorge Salgado, difícilmente Antonio Gaspar, del PRD, sería presidente de la capital del estado. Y es que, afirman, el también exdiputado federal y exdelegado del IEEJAG, goza del aprecio y simpatía de un amplio sector de chilpancinguenses.



Eso explica, añaden, los resultados de las encuestas, que tienen que ver con el trabajo ininterrumpido que mantiene entre las bases y la estructura del PRI, y de manera general entre la población a quienes, hay que decirlo, con cargo o sin cargo dentro de la administración pública, siempre ha sido solidario con los que menos tienen.



Así lo ha hecho siempre. Salgado Parra continuamente está recorriendo los barrios, las colonias populares y las comunidades de Chilpancingo, incluso en los actuales tiempos de pandemia, en donde como muchos otros priístas han estado del lado de la población con más necesidades.



Hay que decirlo también. Por su experiencia legislativa, es uno de los diputados locales con mayor trabajo en el Congreso, lo que le es reconocido por propios y extraños. Precisamente en estos tiempos de pandemia, ha sido uno de los legisladores que ha puesto mayor empeño a fin de que las autoridades de educación doten de las herramientas necesarias a los centros educativos, con capacitación de personal, así como acceso a internet a la población escolar a fin de que el plan de estudios en línea pueda cumplirse.



Salgado Parra también se ha destacado en el Congreso del estado por su insistente llamado al gobierno federal para que la Comisión Federal de Electricidad revise sus tarifas por el consumo de energía eléctrica que en el caso de Guerrero son excesivas, exigiendo además se ajusten a fin de que con ello se beneficie a la población.



Es decir, no es ningún improvisado y en consecuencia sabe lo que dice, como por ejemplo en el caso del Ayuntamiento: ’tengo bien claro lo que debe hacerse para solucionar los problemas que tiene el municipio de Chilpancingo.



Por último, hay que decir que en el PRI hay también otros aspirantes a convertirse en candidato a la alcaldía de la capital del estado. Entre estos se encuentran Jaime Ramírez y César Armenta, quien como Jorge Salgado tienen los méritos suficientes, no solo para ser candidatos, sino incluso presidentes municipales de Chilpancingo.



Y EN OTRO ASUNTO, el gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer que las nuevas medidas para disminuir los contagios de Covid-19 en el estado serán aplicadas en 10 municipios con las mayores cifras en la entidad. Se trata de la reducción del 10 por ciento de la capacidad en comercios y espacios públicos que antes estaban al 60 por ciento y ahora estarán al 50, así como la suspensión de eventos masivos.



Dichos municipios son: Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Atoyac, Iguala, Tlacotepec, Petatlán, Pungarabato, Ometepec, Tlapa, Taxco, Coyuca de Catalán, Tixtla, Teloloapan y Huitzuco. Dichas medidas también son para generar mejores condiciones y recibir a los turistas en diciembre.



A PROPÓSITO DEL GOBERNADOR Astudillo Flores, al presidir la Mersa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, revisó entre otros casos el operativo realizado en el municipio de Iguala, los avances en investigaciones por distintos hechos delictivos, y la publicación en el Periódico Oficial del Estado que restringe, precisamente actividades no esenciales para contener con anticipación posibles contagios de coronavirus en los próximos periodos vacacionales, incluido el de fin de año.



