Salida de Messi tendrá impacto negativo millonario para Barça y España

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO /agencias).- Las negociaciones entre el padre de Lionel Messi y el Barcelona para definir el futuro del jugador argentino siguen trabadas, y no es para menos, ya que el peso del delantero va más allá de las canchas.



Jorge Messi, padre y representante del ariete, llegó ayer a España y aunque intentó ser cauto, lanzó una frase que avivó las especulaciones de la salida de Leo del conjunto azulgrana. No sé nada, dijo escuetamente al responder a preguntas de los periodistas en el aeropuerto.



En declaraciones posteriores a la cadena de televisión Cuatro, Jorge Messi admitió que es difícil que el delantero siga en el Barça, aunque negó la existencia de un pacto con el Manchester City, posible destino para su hijo.



Horas más tarde sostuvo una reunión con los directivos del Barcelona, entre ellos el presidente Josep Maria Bartomeu, la cual duró cerca de 90 minutos sin que lograran llegar a un acuerdo.



Jorge Messi insistió en la salida del jugador, mientras el Barça no aceptó el pedido de transferencia y dejó claro que sólo está dispuesto a negociar una extensión de contrato por dos años, de acuerdo con una fuente cercana que habló con agencia informativa estadounidense AP.



Lionel Messi comunicó la semana pasada al Barcelona su deseo de marcharse del club, por lo que apeló a una cláusula de su contrato que le permite solicitar la carta de libertad al final de la temporada. Pero el plantel sostiene que dicho apartado expiró en junio y si el argentino quiere dejar al equipo se deberán pagar 700 millones de euros (unos 18 mil millones de pesos).



La decisión que tome impactará en la economía del club, así como en la Liga de España, el turismo de Cataluña y en las retribuciones fiscales del gobierno español, indicó Jorge Badillo Nieto, especialista en mercadotecnia deportiva y catedrático de la Universidad Iberoamericana.



«Lionel es el activo económico número uno del Barcelona, no sólo del equipo, sino de toda la institución. El jugador representa una gran oportunidad de ingresos si se gestiona bien su salida, pero si se va como jugador libre se quedarían sin un solo euro. Quieren retenerlo para ganar algo», dijo Jorge Badillo Nieto al diario La Jornada.



El especialista en mercadotecnia deportiva analizó las repercusiones financieras que provocaría la salida de Messi del plantel azulgrana. Lionel le beneficia a la economía española por lo que retribuye al fisco, además es un atractivo turístico para la localidad catalana, muchas personas iban a Barcelona sólo para verlo jugar en el Camp Nou, apuntó.



Messi ha pagado hasta 50 millones de euros (mde) anuales al fisco, de acuerdo con medios españoles, al tiempo de que ha sido clave en las campañas de patrocinios que le permitieron al Barcelona obtener hasta 990 mde en ingresos en 2019, de los cuales 255 corresponden a comercialización, según cifras publicadas por el club en su anuario.



Sin CR7 ni La Pulga



Badillo Nieto destacó que el futuro de Messi también afectaría en los derechos de televisión de la Liga de España. Por mucho que hayan tasado el valor de las transmisiones de los partidos, sin Lionel y Cristiano Ronaldo (quien ahora juega en Italia) es inevitable que ese costo irá a la baja, señaló.



«Desde que debutó en 2004 con el Barcelona, Messi impulsó al club a tal grado que conquistó 34 títulos para el conjunto azulgrana, lo que representa 30 por ciento de los 96 cetros que ha alcanzado el equipo en toda su historia. Esa es una contribución deportiva impactante, no creo que alguien más pueda presumir un logro similar», detalló Badillo Nieto.



No obstante, sostuvo que tanto la Liga de España como la industria mundial del futbol debieron prepararse para una era post Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes con 35 y 33 años, respectivamente, son jóvenes pero veteranos para el futbol y cada vez están más cerca del retiro, por lo que su valor también comenzará a decaer.