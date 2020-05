Salinas Pliego lanza ’bomba’ en redes: ’¿Se quedarán en casa hasta que se desapendejen?’

Photo of Blanca Cortés





Ciudad de México. 25 mayo 2020.-Ricardo Salinas Pliego nuevamente se ve inmerso dentro de la polémica y opinión pública, pues emitió en su cuenta de Twitter tres cuestionamientos sobre la cuarentena que se vive en el país debido a la pandemia de coronavirus.



Entre dichos cuestionamientos, el segundo hombre más rico de México, preguntó a los usuarios de Twitter si se quedarán en sus casas hasta que el gobierno les diga que pueden salir. Dicha acción generó descontento entre los internautas.



’Le pregunto a mis amigos en ‘cuarentena’ en Valle… o donde quiera que estén recluidos…

Dado que el virus no se va a extinguir por si solo y que seguirá expandiendo su presencia en tanto haya seres humanos que lo reciban y por lo tanto se multiplique… ¿Cuál es su plan a futuro?



1.- ¿Quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna?



2.- ¿Quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir?



3.- ¿O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos?



¿O hay algo que no veo, algo que se me escapa? ¡Abrazos cariñosos!’, escribió Salinas Pliego, en un hilo de Twiter.





Cientos de usuarios se molestaron y criticaron su postura ante la crisis sanitaria que no solo vive México, sino el mundo, por lo que emitieron sus posturas y contestaron a las preguntas del empresario.







Cabe recordar que esta no es la primera vez que Ricardo Salinas genera polémica en los medios y redes sociales, pues su empresa Elektra se ha negado a cerrar, pese a que hay reportes de contagios en sus instalaciones.



Asimismo, en el noticiario de TV Azteca, también de su propiedad, el conductor estelar, Javier Alatorre, llamó a ignorar las recomendaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Con información de Fobes