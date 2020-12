Salinas Pliego vuelve a perder: ordena Tribunal que pague 1.4 mil mdp de impuestos

Por tercera vez en un mes y medio, la justicia federal derrumbó una impugnación de Grupo Elektra, del multimillonario Ricardo Salinas Pliego, para no pagar impuestos: la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó que la empresa deberá pagar mil 431 millones de pesos que debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por operaciones de 2008.



Los 14 y 21 de octubre pasados, la misma sala del TFJA confirmó que Grupo Elektra deberá pagar dos créditos fiscales que arrastraba desde hace más de una década, por un monto total superior a los 20 mil millones de pesos. En otras palabras: a finales de este año, la empresa de Salinas Pliego fue notificada de que deberá pagar más de 21 mil millones de pesos.



En su ponencia, el magistrado Víctor Martín Orduña Muñoz desechó uno tras otro los argumentos que presentaron los abogados de Grupo Elektra para tumbar dos resoluciones que tomó el SAT en enero de 2016 y diciembre de 2017, las cuales determinaban que la empresa de Salinas Pliego debía mil 431 millones de pesos por el concepto de ISR no pagado en la venta de acciones en 2008.



’Todos los agravios expresados por la actora en su escrito inicial resultaron infundados, por lo que se propone la validez de la resolución impugnada y de la resolución recurrida’, planteó el juez al concluir su ponencia, la cual fue aprobada por unanimidad.



Aparte, en su sesión de hoy, los magistrados refrendaron por unanimidad la ponencia del 14 de octubre, referente a una maniobra fiscal irregular realizada por la empresa de Salinas Pliego en la escisión de Mexicana de Aviación, realizada en 2010 por Gastón Azcárraga Andrade. Grupo Elektra había pedido una aclaración a los jueces.



Hasta la fecha, el SAT estima que los dos principales conglomerados de Salinas Pliego –Grupo Elektra y TV Azteca-- deben por lo menos 37 mil 889 millones de pesos por operaciones realizadas en la última década y media; aparte, durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, seis empresas del multimillonario se beneficiaron con condonaciones por más de 6 mil 934 millones de pesos.



En fechas recientes, el magnate adoptó una nueva estrategia de imagen pública, que consiste en una actividad frenética en Twitter, a través de la cual presume su vida de lujos, se burla de sus adversarios, regala dinero a usuarios de Banco Azteca –les exige agradecimientos públicos a cambio--, expresa su repudio al socialismo y se ostenta como defensor de animales.



A veces, su protagonismo se le ha revertido, en parte por su historial de impago de impuestos: el pasado 26 de noviembre, mientras Grupo Salinas celebraba con un tono burlón la salida de México de Best Buy, usuarios de la red social promocionaron una campaña contra Salinas Pliego, con los lemas #FraudeAzteca y #RickyEvasor.Mathieu Tourliere | PROCESO