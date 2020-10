Salinas se siente en peligro y recurre a amenazas

Mediante una carta, el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari habría amenazado al presidente Andrés Manuel López Obrador tras haber promovido la consulta ciudadana contra los ex mandatarios, de acuerdo con una publicación de El Universal .



De acuerdo con el periodista Alejandro Aguirre en su artículo para El Universal, en dicha misiva, Gortari habría mencionado que su nombre es una marca registrada, por lo que solicita, de forma irónica, que el mandatario deje de usarlo o tendrá que cobrar las regalías correspondientes.



’Evite usarme y señalarme en cualquier sentido, de otra forma, me veré obligado a cobrarle regalías, pues mi nombre también es marca registrada’, mencionó el expresidente.



En otro mensaje habría una amenaza de ’contraatacar’ si el tabasqueño continúa promoviendo el juicio a los expresidentes.



’Somos más de dos expresidentes dispuestos a contraatacar en caso de su insistencia de llevarnos a juicio, cuando a todas luces no hay pruebas para actuar, lo cual evidencia que los fines son meramente populistas. Tenemos diversos videos sobre su hermano y otros colaboradores que serían, se lo aseguro, de mucho interés para los medios de comunicación y opinión pública’, dicta.



Aguirre también da cuenta de cómo semanas antes de recibir estos mensajes, el ex presidente Enrique Peña Nieto le exigió detener mediáticamente el caso Lozoya, o si no, revelarían más videos de su hermano recibiendo apoyos para las campañas de 2015 y 2018.



No es la primera vez que recurre a amenazas para obtener su objetivo; en 1988, año en que inició el gobierno de Salinas, el exmandatario solicitó en repetidas ocasiones tener una cita con la actriz Adela Noriega sin embargo en cada una de ellas la actriz lo rechazó por lo que la amenazó con afectarla profesionalmente si se negaba a ser su amante.



La actriz, recibió por parte de exmandatario un carro del lujoso del año, dos departamentos en la Ciudad de México, una para ella y otro para su familia, y una mansión fuera del país. En 1992 Adela y su hijo, Carlos Rodrigo Salinas Noriega fueron exiliados a Estados Unidos. Con información de POLEMÓN