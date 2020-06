Salió más caro el caldo que las albóndigas

Médico intensivista del Hospital General Xoco



En el Hospital. Llegaron 10 médicos, CUBANOS , que dicen hicieron Salud Publica y que llegaron para dar apoyo, en la Emergencia Sanitaria por COVID -19 , pero en el momento que se les pide en las áreas de urgencias que tomen una gasometría y /o valoren a un paciente en Triage, contestan que ellos no saben y están solo de apoyo, así que No, tienen la capacidad, ni él conocimiento para trabajar con pacientes, son médicos de escritorio, como Gatell.



Por lo cual, solo los usamos, para que los 30 min que permanecen en los servicios tomen la temperatura al personal del hospital, y no van a todos los servicios de diferentes especialidades, luego desaparecen o permanecen afuera en pasillos o áreas al aire libre, fumando, platicando. Y generalmente ningún médico especialista los quiere, y prefiere que desaparezcan.



Ya que, en enseñarles, desperdícianos el tiempo el cual se alarga, para atender a los pacientes, y no sirve de nada porque no trabajan.



Pero algo importante, se les regala un sueldo por el INSABI de $3,400 dlls mensuales, lo que no gana ningún especialista o directivo del hospital.



En cambio, un verdadero Especialista con Subespecialidad tipo " A " Intensivista (Terapia Intensiva) gana $8,800 quincenales.



Recursos que deberían utilizarse en insumos o medicamentos que no tenemos en terapia intensiva o en otros servicios del hospital. Vivimos cotidianamente con falta de medicamentos todo el año, desde la nueva administración. Lo que antes sucedía solo 3 meses a fin de cada año. Con todo y corrupción.



Ahora sin supuesta corrupción es todo el año. No sé qué es mejor la corrupción enmascarada de la 4T o la evidente de lis sexenios anteriores en donde teníamos para trabajar con corrupción extrema. Por lo mismo la mortalidad en esta pandemia es mayor de lo esperado.