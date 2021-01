Salpicadero de los spots

Lo que vamos a ver en los spots de los partidos en este año va a superar lo hecho en competencias electorales anteriores.

Está en juego la mayoría en la Cámara de Diputados. Si Morena no la conserva, puede debilitarse el proyecto de la actual administración. La oposición quiere ganar para hacer contrapeso, para meterle freno a las acciones que cree inoportunas o perjudiciales para el país de la Cuarta Transformación.

Por eso en los anuncios de radio y televisión van a ir con todo lo que encuentren ácido en expedientes, una vez que arranquen formalmente las campañas.

Apenas vemos en una etapa inicial, preparatoria. No será nada comparado con lo que vendrá después. Salpicadero del que muy poco o nadie va a salvarse. Descrédito para muchos, unos más que otros. Esperemos que todavía quede algo para que los electores tengan alternativas convincentes a la hora de ir a las urnas.

Imputaciones, fotografías y videos, principal herramienta de partidos. Grabaciones obtenidas de manera clandestina. Las que ya se han visto se van a reutilizar. Las nuevas pueden llegar a sorprender. Batalla campal. Les sobra material. Además, los principales bandos se conocen perfectamente, han sido compañeros de militancia. Han estado en el mismo partido y con el tiempo han mudado, la mayoría de las veces inconformes con la designación o nominación de candidatos. Hay mucha gente que militó en el PRI y ahora está en Morena, así que saben de lo que son capaces para la competencia electoral. Igual los que abandonaron el equipo perredista y ahora defienden otros colores.

Hubo cambio o intercambio de camisetas, pero los personas en muchos casos siguen siendo los mismos. No han surgido nuevas figuras. Para bien o para mal, trayectorias ampliamente conocidas. Lo más fácil es echarse la culpa de lo pasado y del presente. Los que ahora están en la oposición, seguro ya tienen material para exhibir a lo contrarios. Y quienes están en el partido en el poder, con expedientes de sobra de sus adversarios, el problema es la selección.

El Instituto Nacional Electoral (INE), por más que toque a campana, no va a conseguir que se calmen los ánimos. Tampoco se salvará de acusaciones de favorecer a una de las partes, aunque no sea cierto.

Las mentiras serán un punto delicado, la invención de historias y hasta de grabaciones, porque en la guerra sucia no solo se mancha a los protagonistas, sino también puede lastimarse a familias. Es un tema que quizás deberían considerar los partidos para no caer en extremos de que paguen inocentes. Dudo que se contengan. Lo privado e íntimo se haría público si sirve para sus propósitos electorales, sin ningún rubor. ¿Quién cruzará el pantano sin mancharse el plumaje?

Por lo que se ha visto en los últimos años, en los últimos sexenios, desde el 2000 hasta ahora, para no ir muy lejos, la sociedad ya tiene una opinión de los distintos partidos, conoce sus defectos. Difícil que pueda cambiar de opinión. No se salvará de ver los spots, miles y miles, del 2021.

Por ley, de manera gratuita los spots inundarán todos los canales de televisión y estaciones de radio. El negoció será para los que se dedican a la producción de estos mensajes.

Viene el salpicadero, abunda el lodo.

