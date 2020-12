Salud alerta por hongo mortal candida auris en pacientes con COVID-19

Político MX



La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Dirección General de Epidemiología lanzó la alerta por la presencia del hongo Candida auris en al menos 10 pacientes internados por coronavirus o COVID-19, el cual es resistente a los principales fármacos conocidos y que es potencialmente mortal. Además se pidió poner especial atención a pacientes que presenten factores de riesgo como diabetes, enfermedad renal crónica y cirugías recientes.



¿Qué es C. auris? De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la Candida auris es un hongo que representa una "grave amenaza para la salud a nivel mundial". "Los síntomas de la infección por C. auris dependen de la parte del cuerpo afectada. Puede causar muchos tipos diferentes de infecciones como: infección del torrente sanguíneo, infección de una herida, infección de oído, entre otros", detalla.



¿Qué debe hacerse? Los pacientes deberán permanecer en aislamiento y en cuartos individuales. En el caso de que no haya disponibilidad, los pacientes que tengan Candida auris estarán en el mismo cuarto pero con un metro de distancia con cortinas para limitar el contacto.



El aviso. La alerta fue enviada a todas las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) en México, y a decir del aviso CONAVE/13/2020/Candidaauris el hongo fue identificado el pasado 27 de septiembre en 10 pacientes hospitalizados. El informe remite que se aislaron 34 casos clínicos y 10 infecciones en pacientes hospitalizados de Candida auris, de éstos algunos se identificaron en el torrente sanguíneo y otros en las vías urinarias.