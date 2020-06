Salud deberá informar sobre uso de medicamentos experimentales en pacientes de Covid-19: Sylvana Beltrones Sánchez.



Mientras no haya un medicamento o vacuna para combatir al virus, no podremos entrar a una nueva normalidad, advierte Sylvana Beltrones.



Ningún medicamento antiviral específico ha demostrado ser efectivo para el tratamiento de pacientes con la enfermedad, dice The Lancet.



Sylvana Beltrones Sánchez, senadora por el Grupo Parlamentario del PRI, solicitó a la Secretaría de Salud un informe de los resultados derivados de la aplicación de tratamientos con medicamentos experimentales en pacientes de Covid-19.



Dijo, mediante un punto de acuerdo, que aunque es demasiado pronto para saber cuándo se podría contar con un medicamento o una vacuna que pueda tratar el Coronavirus, en un hecho que ayudaría a salvar vidas y permitiría levantar algunas medidas de confinamiento, es necesario conocer los resultados de los medicamentos experimentales que se están empleando en México.



Los medicamentos como la cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, tocilizumab, ivermectina, remdesivir, plasma de pacientes convalecientes, anticoagulantes, así como cualquier otro que se esté realizando o haya realizado, carecen de evidencia, señaló la legisladora.



’Eso permitirá saber si estamos avanzando o seguimos en el mismo punto de partida, hasta que no haya un medicamento o una vacuna para combatir al Covid-19, no podremos entrar a una nueva normalidad’, insistió la senadora por Sonora.



En un inicio se dijo que el medicamento Remdesivir era el único que mostraba signos de efectividad contra la Covid-19. Sin embargo, no superó un estudio llevado a cabo en China, según un informe de la OMS, apuntó la senadora del PRI.



Agrega que en un artículo publicado por la revista The Lancet, titulado: Remdesivir in adults with severe Covid-19: a randomised, doble-blind, placebo-controlled, multicentre trial, se menciona que ningún medicamento antiviral específico ha demostrado ser efectivo para el tratamiento de pacientes con enfermedad grave por Covid-19.



Sylvana Bletrones se refirió a las declaraciones del Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien tras los primeros ensayos clínicos de aplicación del medicamento Remdesivir en pacientes mexicanos, enfermos críticos por Covid-19, dijo que "el Remdesivir sí funciona en reducir la estancia en una situación clínica que requieren ventilación.



Por otro lado y de acuerdo con los resultados preliminares de la investigación, publicados en New England Journal of Medicine, se estableció que ’dada la alta mortalidad a pesar del uso de Remdesivir, es probable que el medicamento antiviral sea más efectivo en combinación con otros tratamientos para Covid-19’.



La senadora insistió en que aún no podemos hablar de una cura con la aplicación del remdesivir, por lo que no se puede dar expectativas a los pacientes sobre un medicamento que aún no ha comprobado su efectividad solo.



En lo que respecta a los tratamientos con hidroxicloroquina o cloroquina, un medicamento que se usa contra la malaria, el lupus y la artritis reumatoide, contenido en el ensayo ’Solidaridad’, y promovido por el presidente de Estados Unidos como un potencial tratamiento contra la Covid-19, ha sido prohibido por la OMS, señaló.



En ese sentido, la senadora hace mención de un estudio de la revista The Lancet, donde se analizó a la hidroxicloroquina y sus efectos en pacientes de Covid-19 hospitalizados; los autores señalan que la tasa de mortalidad era más elevada entre los pacientes a los que se ha administrado el fármaco, ya sea solo o con un macrólido.



En relación con la efectividad de los medicamentos contra el VIH, lopinavir y ritonavir, así como el interfón beta, que se usa para la esclerosis múltiple, ha habido algunas evidencias de que funcionaban en los laboratorios, pero los estudios en personas han sido decepcionantes.



’La combinación no mejoró la recuperación, ni redujo las muertes o disminuyó los niveles del virus en pacientes con Covid-19 grave’, concluyó la legisladora.



El punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente del Congreso.