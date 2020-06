Salud del Edoméx da atención permanente a la población del norte de la entidad durante pandemia de COVID-19

Están instaladas Unidades Médicas Móviles para la detección oportuna de casos sospechosos de este padecimiento.



Toluca, Estado de México, 16 de junio de 2020. Para garantizar la atención de la población de la zona norte de la entidad por la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado de México realizó el proceso de reconversión de los hospitales generales de San Felipe del Progreso y Atlacomulco, para brindar servicios médicos por esta enfermedad.



Por instrucción del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, estos nosocomios pertenecientes al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), disponen de 50 camas para la atención de pacientes que han adquirido el virus SARS-CoV-2, además de que se cuenta con el personal capacitado.



De igual manera, en ambas unidades hospitalarias se instalaron Unidades Médicas Móviles, para la detección oportuna de casos sospechosos de este padecimiento, donde se promueve la adopción de medidas de higiene, sana distancia y protección personal para prevenir el contagio.



Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud estatal, Gabriel O´Shea Cuevas, precisó que al igual que en el resto de la entidad la zona norte se mantiene en alerta epidemiológica, pues si bien el número de casos no es elevado como en otras regiones de la entidad, es importante no bajar la guardia para contribuir a mitigar la pandemia.



Afirmó que en la zona no se registran brotes comunitarios y en coordinación con las autoridades jurisdiccionales se mantiene la colaboración con los municipios para fortalecer la tarea de comunicación de riesgos a nivel de localidades.



Finalmente destaca que con el objetivo de llegar a todos los sectores de la población se han traducido a lenguas indígenas los materiales de difusión en prevención de esta enfermedad.