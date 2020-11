Salud del Edoméx emite recomendaciones para evitar adquirir medicamentos de baja calidad o falsos

Exhorta a evitar comprar medicamentos en sitios de internet que no estén reconocidos y reportar, en caso de sospechar, que algún medicamento es falso.



Toluca, Estado México, 18 de noviembre de 2020. En una acción coordinada, la Secretaría de Salud del Estado de México y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), establecen acciones de difusión para prevenir que se adquieran o comercialicen medicamentos de baja calidad o falsificados que puedan ocasionar daños a la salud a quienes lo consuman, por lo que emiten una serie de recomendaciones para detectar y denunciar la presencia de este tipo de fármacos.



El gobierno del Estado de México, encabezado por el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, a través del sector salud estatal que dirige el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, acompaña la estrategia de difusión del programa de farmacovigilancia que lleva a cabo la Secretaría de Salud federal.



Estas acciones tienen el propósito de informar sobre los riesgos de consumir medicinas apócrifas y emitir una serie de recomendaciones para evitar adquirir estos productos.



La dependencia señala que para acceder a un medicamento es indispensable en primera instancia tener una receta médica expedida por un profesional de la salud, acudir siempre a lugares legalmente establecidos e identificar que la farmacia o botica tenga a la vista del público el aviso de funcionamiento.



Para el caso de biológicos o medicamentos controlados los comercios deberán tener visible su licencia sanitaria y aviso del responsable.



Autoridades señalan que actualmente el mercado digital ha crecido exponencialmente, sin embargo, recomiendan que en la medida de lo posible eviten adquirir medicamentos por esta vía, en caso de hacerlo verificar que el establecimiento que ofrece el producto tenga domicilio legalmente declarado, asegurarse que conoce el sitio y siempre optar por cadenas farmacéuticas de prestigio.



Asimismo, exhortan a la población a siempre revisar que el medicamento tenga el sello de seguridad, fecha de caducidad vigente, registro sanitario, que el impreso sea legible, sin tachaduras ni enmendaduras, que no presente rasgos de humedad, ni etiquetado decolorado o esté deteriorado.



Señalan que es importante consumir los fármacos tal y como han sido recetados, evitar sustituirlos por otros que pudieran ser parecidos, respetar el número de dosis y el intervalo de tiempo, así como la dieta que sea sugerida y siempre leer las condiciones de almacenamiento, no colocar el medicamento encima del refrigerador o algún aparato eléctrico que genere calor o radiación y evitar en todo momento dejar los fármacos dentro del automóvil cuando esté estacionado bajo el sol.



En caso de presentar una reacción adversa o tener sospechas sobre la procedencia de algún medicamento autoridades recomiendan informar de inmediato a su médico para que éste a su vez notifique la sospecha de reacción o inefectividad terapéutica y posteriormente dar aviso a la Unidad de Farmacovigilancia más cercana o bien al correo [email protected] o al teléfono 722 277 3912 Ext. 2033.