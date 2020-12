Salud del Edoméx emite recomendaciones para evitar enfermedades e intoxicación durante la temporada invernal

Recomiendan consumo de alimentos ricos en vitamina C, abrigarse bien, uso correcto de cubrebocas, sana distancia y evitar el uso de anafres en lugares cerrados.



Toluca, Estado de México, 28 de diciembre de 2020. Ante la entrada de la temporada invernal la Secretaría de Salud del Estado de México, que encabeza el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, ofrece una serie de recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias y en el contexto de la pandemia por COVID-19 evitar su propagación y reducir la posibilidad de contagio.



En México, el invierno inició de manera oficial el pasado 21 de diciembre, temporada en la que se incrementan de manera importante las enfermedades respiratorias, así como las intoxicaciones con monóxido de carbono por lo que la Secretaría de Salud recomienda a la población mexiquense evitar los cambios bruscos de temperatura, limpiar de manera frecuente las superficies de uso común y consumir frutas y verduras, principalmente aquellas ricas en vitamina C.



En la temporada invernal se presentan masas polares que transportan aire frío, lo que ocasiona descensos significativos de temperatura, además de fuertes vientos, cielo nublado y precipitaciones por lo que la dependencia estatal exhorta a la población a que si va a salir se abrigue bien, utilice gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos o bien ropa térmica, esto evitará que al salir de un lugar caliente respire corrientes de aire frío y enferme el sistema respiratorio.



Asimismo, al interior del hogar las autoridades recomiendan a la población evitar quemar leña o usar braseros en lugares cerrados, mantener ventiladas las habitaciones, revisar que las instalaciones de gas no tengan fugas y asegurarse que estén bien cerradas, además de no dejar encendidos automóviles por periodos largos al interior de la cochera y en caso de tener chimenea se recomienda darle mantenimiento preventivo al menos una vez al año.



Durante el invierno la población es más propensa a contraer gripe, influenza y bronquitis, entre otras enfermedades respiratorias que afectan de manera importante a mujeres embarazadas -en cualquier fase de gestación-, niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades médicas crónicas, por lo que se recomienda fortalecer las medidas en estos grupos considerados vulnerables.



En el contexto de la pandemia por COVID-19, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza ha mencionado que el Estado de México permanecerá en semáforo rojo hasta el próximo 10 de enero de 2021, por lo que es fundamental quedarse en casa y si va a salir es esencial usar correctamente el tapabocas, es decir, que cubra mentón, nariz y boca, practicar la sana distancia, esto es, de metro a metro y medio entre personas, lavar las manos de manera frecuente con agua y jabón y en caso de acudir a sitios donde no es posible esto utilizar gel antibacterial formulado con 70 por ciento de alcohol.