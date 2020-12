Salud del Edoméx indica que es vital cumplir las medidas preventivas contra COVID-19

Llama a no realizar reuniones o fiestas y que las celebraciones navideñas sean sólo entre quienes viven bajo el mismo techo.



Toluca, Estado de México, 19 de diciembre de 2020. La Secretaría de Salud del Estado de México destacó que es de vital importancia que la población cumpla y refuerce las medidas para prevenir el contagio del COVID-19 y de esa manera contribuir a disminuir el número de casos, hospitalizaciones y decesos por esta causa, por lo que quedarse en casa es la mejor opción.



Tras el anuncio realizado por el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, que del 19 de diciembre al 10 de enero de 2021, la entidad regresa a rojo en el semáforo epidemiológico, la dependencia a cargo del Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, subrayó la trascendencia que tendrá la participación responsable de la sociedad al evitar realizar fiestas o reuniones, pues son uno de las principales puntos de riesgo para la propagación del nuevo coronavirus.



Otro punto fundamental es la sugerencia de que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se realicen sólo entre los integrantes de la familia que vive bajo el mismo techo, sin convocar a amigos, vecinos o parientes, pues las mismas deben ser máximo de ocho personas, además de que con el uso de la tecnología se puede tener contacto con los seres queridos sin ponerlos en riesgo.



De igual manera, al establecerse el cierre de negocios no esenciales, la Secretaría de Salud estatal exhorta a los dueños de los mismos y a la población a cumplir con estas medidas y evitar las aglomeraciones en aquellos que continuarán operando y acudir solo una persona para adquirir productos de primera necesidad o medicamentos.



Asimismo, se enfatiza que en el actual panorama el uso de cubrebocas en la vía, el transporte y lugares públicos es fundamental, el cual debe cubrir mentón, nariz y boca, así como respetar la sana distancia, el lavado constante de manos o sanitización con gel antibacterial y el cuidado de los grupos vulnerables.



Por ello, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas deben permanecer en resguardo domiciliario, no recibir visitas y evitar el saludo de mano, beso o abrazo; además, en el caso de quienes viven con ellos y por trabajo u otra actividad prioritaria salen, al regresar deben adoptar las medidas de cambio de ropa, de ser posible bañarse y sanitizar los zapatos.



Finalmente, la dependencia puntualizó que el sector salud mexiquense continúa trabajando para atender a quienes han adquirido el virus SARS-CoV-2, por lo que si se presentan síntomas de enfermedades respiratorias pueden llamar al 800 900 3200 para que personal capacitado los oriente y, en caso de ser necesario, canalizarlos a una unidad médica para recibir atención oportuna.

’A Nacho le llega su momento, le llega esa estrellita, que vaya que le va a venir bien porque se va a reconocer su trabajo más que en otras ocasiones, que es el mismo Nacho que trabaja en una comunicación súper respetuosa con los muchachos, con mucho arraigo, pero no personal, porque a veces se confunde, es muy reflexivo’, expresó Olga Hirata.



Acerca de la falta de público en los estadios a causa de la pandemia por COVID-19, los periodistas coincidieron en la necesidad de seguir con las medidas de prevención y puntualizaron que se debe de continuar sin el público en las tribunas, ponderando la salud y evitar los contagios, esto a pesar de la importancia que tienen las diferentes porras en los recintos deportivos.



Respecto al Torneo Femenil Guardianes 2020, Olga Hirata puso el dedo en la llaga, al señalar que aún falta camino por recorrer en este deporte para las mujeres, manifestando las carencias que tienen.



’Si hay representación, qué bien que les va bien a los equipos del Norte, si hay equipos que toman en serio a sus equipos femeniles, pero para muchos es un lastre muchos Clubes dicen ¿pon al equipo de las viejas’, ni siquiera son de las niñas o de las muchachas, es ‘pon al equipo de las viejas para que no nos estén fastidiando’.



’Hay equipos que ponen a sus niñas a jugar en canchas alternas porque no son merecedoras de jugar en el estadio, en cambio Tigres y Monterrey se lo toman en serio y por eso está supremacía de los equipos regios’, comentó.



La periodista reconoció el esfuerzo de la federación mexicana por esta iniciativa de la liga femenil, pero enfatizó que las jugadoras aún batallan con la misoginia en el balompié que aún persiste.



Finalmente, Mario Martínez Tello, conductor de este programa agradeció al público por seguir las trasmisiones, en la que se presentaron especialistas en diferentes ámbitos del deporte, tales como atletas, entrenadores, periodistas, estudiosos e investigadores, para cerrar con el deporte más popular del mundo: el futbol.