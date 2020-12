Salud del Edoméx logra la alta sanitaria de 73 mil 607 mexiquenses que vencen al COVID-19

Llama a evitar lugares concurridos y no realizar reuniones o fiestas.



Toluca, Estado de México, 19 de diciembre de 2020. Gracias al trabajo comprometido y profesional del personal de salud, a la fecha se reporta que 73 mil 607 personas han recibido su alta sanitaria tras vencer al COVID-19 y en total suman 119 mil 001 casos confirmados de esta enfermedad.



La Secretaría de Salud del Estado de México, puntualizó que 24 mil 295 se encuentran en resguardo domiciliario, 2 mil 502 están hospitalizados en la entidad, 2 mil 494 en nosocomios de otros estados y lamentablemente 16 mil 103 han perdido la vida.



De igual manera, al corte de las 20:00 horas, 27 mil 650 mexiquenses están catalogados como casos sospechosos y 150 mil 040 han dado negativo al contagio del virus SARS-CoV-2, por lo que se reiteró el llamado a la participación responsable de la población y reforzar las medidas preventivas, pues ello es fundamental para mitigar la pandemia.



La dependencia que encabeza el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, subrayó que es de suma importancia que no se baje la guardia en el actual contexto en que se ha registrado un incremento en el número de casos de COVID-19 y que la entidad está nuevamente en rojo en el semáforo epidemiológico, se debe enfatizar el quedarse en casa y el uso adecuado del cubrebocas en la vía pùblica.



Asimismo, se debe respetar la sana distancia, que considera un espacio de metro a metro y medio entre personas en lugares públicos, el lavado constante de manos o sanitización con gel antibacterial y cubrir la boca con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar, además de no escupir en la vía pública.



Y ante el llamado del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza de cuidar todos de todos, se hace especial énfasis en evitar acudir a lugares concurridos, no realizar fiestas, ni reuniones y mantener en resguardo domiciliario a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas.



Por último, la Secretaría de Salud mexiquense recordó a la población que ante cualquier síntoma de enfermedades respiratorias se llame a la línea 800 900 3200, a través de la cual recibirán orientación para recibir atención médica oportuna.