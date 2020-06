Salud del Edoméx reporta 15 mil 286 mexiquenses recuperados de COVID-19

Recomiendan continuar con las medidas de sana distancia e higiene en el hogar, así como uso de cubrebocas.



Toluca, Estado de México, 23 de junio de 2020. Como resultado del intenso trabajo que se realiza en la primera línea de atención a COVID-19, a la fecha 15 mil 286 mexiquenses han recibido su alta sanitaria, en tanto, suman 30 mil 011 casos positivos a este padecimiento en la entidad.



La Secretaría de Salud del Estado de México, que encabeza el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, informa que 6 mil 893 personas se encuentran en aislamiento domiciliario, mil 682 están hospitalizados en unidades médicas de la entidad y mil 614 en otros estados.



Además se ha registrado el deceso de 3 mil 515 en diversos municipios y mil 021 fuera de las fronteras mexiquenses, 10 mil 901 personas están clasificados como sospechosos y 30 mil 185 han dado negativo al virus SARS-CoV-2.



Por ello, la dependencia hace un llamado a la ciudadanía para atender las recomendaciones que diariamente difunde el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, a través de Twitter y Facebook, donde el llamado a quedarse en casa es la principal acción para prevenir el contagio, toda vez que la entidad se encuentra en semáforo rojo de riesgo.



A lo anterior se suma que al atender el lema ’Cuidar todos de todos’, no se debe bajar la guardia, por el contrario, reforzar las acciones de sana distancia, la higiene en casa, el lavado constante de manos con agua y jabón, por espacio de 20 segundos y en casa mantener sanitizadas las áreas de uso común.



En el caso de tener que salir para acudir al trabajo o a realizar compras de artículos de primera necesidad, el uso de cubrebocas es indispensable; si se viaja en transporte público utilizar la mano no dominante para detenerse de barandales, al llegar al destino utilizar gel antibacterial, respetar la sana distancia, no saludar de mano, beso o abrazo y adoptar el estornudo de etiqueta.



Finalmente, recuerda que si se presentan síntomas de enfermedades respiratorias se puede llamar a la línea 800 900 3200, a través de la cual personal calificado les brindará la información y orientación necesaria para, en caso de requerirlo, ser canalizados para recibir atención.